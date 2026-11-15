Lorena Ochoa, exgolfista de 44 años: “Si tú te pones a pensar qué es lo que necesitas mejorar, ese 20%, lo que no haces de manera natural, lo que te cuesta trabajito, si tú eres responsable, lo atiendes y lo haces mañana en la mañana porque no hay tiempo que perder, vas a mejorar”

Así como hay expertos en longevidad que recomiendan entrenar fuerza, otras figuras del deporte destacan la importancia de trabajar en las propias debilidades para seguir creciendo. Lorena Ochoa, estrella del golf mexicano y del mundo, compartió una reflexión sobre la disciplina y los pequeños cambios que pueden marcar una diferencia en el rendimiento.

Mientras estrellas del futbol como Cristiano Ronaldo han dejado frases célebres, la exgolfista también dejó una enseñanza sobre cómo mejorar en cualquier ámbito. Su consejo consiste en identificar ese 20% de las tareas que más cuestan y atenderlo con responsabilidad, sin postergar el trabajo necesario para avanzar.

la mexicana compartió reflexiones sobre el aprendizaje, la confianza y el propósito.

Lorena Ochoa, exgolfista de 44 años: “Si tú te pones a pensar qué es lo que necesitas mejorar, ese 20%, lo que no haces de manera natural. Lorena Ochoa, exgolfista de 44 años: “Si tú te pones a pensar qué es lo que necesitas mejorar, ese 20%, lo que no haces de manera natural. (Facebook: Lorena Ochoa)

La explicación de la frase de Lorena Ochoa, estrella del golf

Durante su participación en el podcast ¿Quién Cuida al Líder?, Ochoa habló sobre la disciplina que exige competir al máximo nivel y la importancia de reconocer las propias áreas de oportunidad. Su reflexión parte de una idea sencilla: muchas veces, una persona domina buena parte de su actividad, pero necesita concentrarse en aquello que todavía le resulta difícil.

La exgolfista recomendó: “Si tú te pones a pensar qué es lo que necesitas mejorar, ese 20%, lo que no haces de manera natural, lo que te cuesta trabajito, si tú eres responsable, lo atiendes y lo haces mañana en la mañana porque no hay tiempo que perder, vas a mejorar”.

La filosofía también se relaciona con una decisión que marcó su carrera. Ochoa se retiró el 3 de mayo de 2010, a los 28 años, cuando todavía ocupaba el primer puesto del ranking mundial. En aquella etapa, explicó que su prioridad era ser feliz.

Mejores frases de Lorena Ochoa, exgolfista

A lo largo de su carrera, la mexicana compartió reflexiones sobre el aprendizaje, la confianza y el propósito. Estas son algunas de las frases que se le atribuyen en el material del podcast:

“Nunca dejé de intentarlo, porque ese sueño era mío”.

“Conocer tu cuerpo es lo más importante”.

“Entiende tu carrera y toma tú el control”.

“Entre más jugaba, más oportunidad tenía de ganar”.

“Dios me dio la oportunidad de jugar golf, para ayudar”.

“Siempre comenzaba el día con lo más complejo, cuando la memoria muscular todavía no está despierta”.

“Para cualquier profesional, necesitas que te validen tu opinión”.

“Crecí con miedos y etapas difíciles, creyendo que quizá no la libraría”.

Lorena Ochoa llegó al número uno mundial en abril de 2007 y permaneció en esa posición durante 158 semanas consecutivas. La nacida en Guadalajara ganó 30 torneos profesionales, incluidos dos majors: el Abierto Británico de 2007 y el Chevron Championship de 2008. Su trayectoria la convirtió en una de las mejores deportistas mexicanas de la historia.