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Brandon Rafison, experto en longevidad: “Si haces ejercicio aunque sea solo 5 minutos, puedes marcar la diferencia”

El especialista en longevidad, Brandon Rafison, habló sobre hacer al menos algunos minutos de ejercicio

Brandon Rafison 2, especialista en longevidad

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Así como Brandon Rafison ha hablado sobre la alimentación, el especialista también destaca la importancia de mantenerse activo para cuidar la salud a medida que pasan los años. Incorporar pequeños períodos de movimiento a la rutina puede ser un primer paso para combatir el sedentarismo y favorecer una vida más saludable.

Mientras que especialistas en longevidad hablan sobre entrenar ejercicios de fuerza, Rafison señala que no hace falta pasar horas en un gimnasio para obtener beneficios. Según el médico, incluso 5 minutos adicionales de actividad física de intensidad moderada a vigorosa pueden marcar una diferencia en el riesgo de mortalidad, según investigaciones.

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¿Por qué es importante mover el cuerpo al menos 5 minutos?

La actividad física contribuye a conservar la salud durante el envejecimiento. Rafison explica que no es necesario ser atleta ni pagar una membresía de gimnasio para incorporar más movimiento al día. Una caminata a paso ligero, por ejemplo, permite elevar el ritmo cardíaco y realizar ejercicio aeróbico de intensidad moderada.

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La recomendación es empezar con objetivos accesibles y mantenerlos en el tiempo. Además de caminar, el especialista aconseja incorporar ejercicios de resistencia para preservar la masa muscular y favorecer la sensibilidad a la insulina, aspectos relacionados con el control del peso y los niveles de azúcar en sangre.

Los ejercicios con el propio peso corporal también pueden servir para trabajar la fuerza, sin necesidad de utilizar máquinas o equipamiento especializado.

Mejores consejos de Brandon Rafison y su equipo

Para cuidar la salud a largo plazo, Rafison y otros especialistas de su equipo destacan varios hábitos que conviene combinar con el ejercicio:

  • Mantener una alimentación equilibrada: priorizar verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, frutos secos y fuentes adecuadas de proteínas.
  • Dormir lo suficiente: procurar un ambiente oscuro, silencioso y fresco, y reducir el uso de pantallas antes de acostarse.
  • Gestionar el estrés: incorporar prácticas de relajación y respiración consciente puede ayudar a mejorar el descanso.
  • Ser constante: retomar los hábitos saludables después de una semana difícil es más útil que perseguir una rutina perfecta.
  • Cuidar los vínculos sociales: compartir actividades con amigos y familiares también forma parte del bienestar.
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