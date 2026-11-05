La despedida de Cristiano Ronaldo provoca una ola de mensajes en el mundo del deporte: qué han dicho las leyendas del futbol

Cristiano Ronaldo anunció este jueves 5 de noviembre su retiro de Portugal después de 23 años con la selección nacional. El delantero comunicó la decisión mediante un video publicado en sus redes sociales, donde explicó que llegó el momento de entregar el dorsal número 7 a las nuevas generaciones. La noticia provocó reacciones de futbolistas, excompañeros y personalidades de otros deportes, entre ellas las de Neymar y Vinícius Júnior.

Las reacciones de las leyendas del mundo

Una de las primeras reacciones fue la de Neymar Jr., quien recientemente se despidió de Brasil y ahora escribió “Lenda” —leyenda, en portugués— en la publicación del delantero, acompañada de un emoji de aplausos. El brasileño compartió durante años la rivalidad deportiva con Ronaldo en el futbol europeo, cuando defendía al Barcelona y el portugués jugaba para el Real Madrid.

Retiro de Cristiano Ronaldo Portugal Cristiano Ronaldo anunció su retiro de Portugal después de 23 años. (Instagram: @cristiano)

Vinícius Jr. también reaccionó con un mensaje breve: “Pra sempre o número 1”, que en español significa “Para siempre el número 1”. El atacante brasileño del Real Madrid expresó así su reconocimiento hacia Ronaldo, quien también defendió al conjunto español entre 2009 y 2018.

Otro de los grandes personajes del deporte que reaccionó fue Carlos Alcaraz. El tenista español comentó la publicación con emojis de una cara emocionada y un corazón rojo.

Reacción de la Selección de Portugal a la despedida de Cristiano

La Federación Portuguesa de Futbol respondió al anuncio de Cristiano con un comunicado en el que expresó su “profundo agradecimiento y admiración”.

CR7 disputó 234 partidos y anotó 146 goles, cifras que lo mantienen como el futbolista con más encuentros y tantos en la historia de Portugal. Su debut fue en agosto de 2003, cuando tenía 18 años, en un amistoso contra Kazajistán. En aquel encuentro ingresó en sustitución de Luís Figo.

Su palmarés con Portugal incluye tres títulos: la Eurocopa de 2016 y dos ediciones de la Liga de Naciones de la UEFA: 2019 y 2025. El campeonato europeo representó el primer gran trofeo de la historia de la selección portuguesa. Ronaldo fue capitán durante aquella competencia, aunque una lesión lo obligó a abandonar la final ante Francia antes de que sus compañeros consiguieran la victoria por 1-0.