Betis vs Osasuna; la hora para VER EN VIVO a Álvaro Fidalgo en la Jornada 8 de LaLiga

Este domingo 11 de octubre el futbol de España vuelve luego de un largo periodo de espera después de la fecha FIFA, misma que incluyó varios partidos de la Selección. En ese sentido, el Betis de Álvaro Fidalgo buscará mantener la buena racha enfrentándose al Osasuna.

Un Barcelona alérgico al gol

Este duelo forma parte de la Jornada 8 de LaLiga y enfrentará a una escuadra que está peleando por los primeros puestos de la tabla general frente a una institución que tiene como objetivo no descender en la temporada. Por tal motivo, es preciso que sepas más respecto al Betis vs Osasuna.

¿Cómo llega Álvaro Fidalgo y el Betis a este compromiso?

Después de siete fechas disputadas, el Real Betis Balompié ha sorprendido a propios y extraños luego de ubicarse en la tercera posición de la tabla general en España; además, la escuadra de Álvaro Fidalgo supera en la clasificación a otros cuadros como el Real Madrid y el Villarreal.

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Y es que, en siete jornadas disputadas, el Real Betis acumula 16 unidades producto de cinco victorias, un empate y un descalabro, así como nueve goles a favor y siete en contra. Con ello, el conjunto verdiblanco está solo a 4 puntos de distancia del Barcelona, actual líder del certamen.

De nuevo en 𝐦𝐨𝐨𝐝 Betis 💚 https://t.co/rJvodor7hE — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) October 6, 2026

En cuanto a Álvaro Fidalgo, es una realidad que el Maguito no es titular en el cuadro del Real Betis, al menos, en este inicio de temporada. Sin embargo, también es un hecho que el mexicano ha tenido cada vez más participación ingresando de cambio, lo cual permite soñar con que tenga minutos en este compromiso.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Betis vs Osasuna?

La Jornada 8 de la Liga Española sigue su curso y, durante este domingo 11 de octubre, uno de los duelos que acapara por completo las miradas es el que enfrentará al Real Betis y al Osasuna, partido que comenzará en punto de las 10:30 horas y que se podrá ver a través de Sky Sports.