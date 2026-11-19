Julio César Chávez y Juan Manuel Márquez marcaron a distintas generaciones de aficionados, mientras que Saúl ‘Canelo’ Álvarez volvió a poner a México en lo más alto de las 168 libras. Sin embargo, hay otra forma de medir el peso del boxeo mexicano en el mundo: la cantidad de peleadores que siguen activos en el profesionalismo.

De acuerdo con el registro que publicó Infobae, México ocupa el primer lugar mundial con 5,381 boxeadores profesionales activos. El total se divide en 4,919 hombres y 462 mujeres y le da al país una ventaja de 1,644 peleadores sobre Estados Unidos, su más cercano perseguidor.

¿Qué países tienen más boxeadores profesionales activos?

Estados Unidos ocupa el segundo lugar con 3,737 profesionales activos. La distancia entre los dos primeros puestos es mayor que todo el registro de Japón, país que completa el podio con 1,362. El Reino Unido e India cierran los primeros cinco lugares del listado.

México: 5,381 boxeadores profesionales activos.

5,381 boxeadores profesionales activos. Estados Unidos: 3,737 boxeadores profesionales activos.

3,737 boxeadores profesionales activos. Japón: 1,362 boxeadores profesionales activos.

1,362 boxeadores profesionales activos. Reino Unido: 1,128 boxeadores profesionales activos.

1,128 boxeadores profesionales activos. India: 891 boxeadores profesionales activos.

891 boxeadores profesionales activos. Argentina: 823 boxeadores profesionales activos.

823 boxeadores profesionales activos. Filipinas: 777 boxeadores profesionales activos.

777 boxeadores profesionales activos. Venezuela: 694 boxeadores profesionales activos.

694 boxeadores profesionales activos. Tailandia: 667 boxeadores profesionales activos.

667 boxeadores profesionales activos. Colombia: 636 boxeadores profesionales activos.

canelo titulos El 6 de noviembre de 2021, el Canelo conquistó todos los títulos de la división de los supermedianos.

Del legado de Julio César Chávez a los campeones mexicanos de 2026

Julio César Chávez conquistó títulos mundiales en tres divisiones y Juan Manuel Márquez dejó uno de los momentos más recordados del boxeo mexicano al noquear a Manny Pacquiao en 2012. En 2026, una sola cartelera reunió a tres mexicanos en peleas por el campeonato mundial.

El pasado 31 de octubre, en Riad, Canelo Álvarez derrotó por decisión unánime a Christian Mbilli y recuperó el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). En esa misma división, Jaime Munguía venció a Nikita Zon en las tarjetas para conservar el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Rafael ‘Divino’ Espinoza también salió con el brazo en alto en Arabia Saudita. El mexicano se impuso por nocaut técnico en el tercer asalto ante Ricardo Blandón y completó la quinta defensa de su campeonato mundial pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).