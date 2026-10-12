NFL HOY lunes 12 de octubre 2026: partido y horario de la Semana 5 de la temporada 2026
El telón de la Semana 5 de la temporada 2026 de la NFL se baja este lunes 12 de octubre, el equipo de Buffalo Bills visita a Los Angeles Rams
Un choque de poder a poder bajará el telón de la Semana 5 de la temporada 2026 de la NFL este lunes 12 de octubre, el equipo de Buffalo Bills visita el imponente Estadio SoFi para medirse a Los Angeles Rams en un Monday Night Football de alto calibre.
Ambas escuadras llegan a este compromiso inmersas en la pelea directa por la cima de sus respectivas divisiones. Para los Bills de Josh Allen, la aduana angelina representa una prueba de fuego tras un inicio de campaña intenso. Por su parte, los Rams buscan hacer valer la localía para consolidar el buen ritmo exhibido en el partido ante Philadelphia Eagles regresando en el último cuarto para llevarse la victoria.
Horario del partido y transmisión de Rams vs Bills
El encuentro correspondiente al cierre de la Semana 5 está programado para dar inicio en los siguientes horarios:
- Hora del Centro de México (CDMX): 18:15 hrs.
- Hora del Este de EE. UU. (ET): 20:15 hrs.
- Hora del Pacífico / Local (PT): 17:15 hrs.
- Sede: Estadio SoFi, Inglewood, California.
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Claves del encuentro entre Rams vs Bills
- Duelo de mariscales de campo: El dinamismo y poder de brazo de Josh Allen (Bills) contra la estrategia aérea Matthew Stafford de los Rams en uno de los recintos más modernos de la liga.
- Impacto en los Playoffs: Aunque la temporada aún está en su primer tercio, los enfrentamientos interconferencia suelen ser determinantes al criterio de desempate hacia el final del calendario.
- Control del reloj y trinchera: Apretar la bolsa de protección y establecer el juego terrestre será clave para ambos coordinadores ofensivos en la búsqueda de evitar entregas de balón bajo los reflectores estelares del lunes por la noche.