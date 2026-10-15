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Burnley vs Wolves; la hora para VER EN VIVO a Raúl Jiménez en la Championship

Raúl Alonso Jiménez vuelve a la marcha con el juego entre los Wolves y el Burnley, por lo que aquí conocerás si el mexicano tendrá minutos en este juego.

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|Instagram: Raúl Jiménez

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Este fin de semana la segunda división de Inglaterra tendrá el gusto de presenciar un nuevo partido de los Wolves, equipo en el que Raúl Jiménez aparece como uno de sus delanteros principales y que se medirá al Burnley dentro de uno de los mejores juegos de este inicio de temporada.

Entrevista con Raúl Jiménez Post-partido| Selección Azteca

Será durante la Jornada 10 que el Wolverhampton saldrá de su hogar para enfrentarse al Burnley, dos escuadras que hasta hace no mucho tiempo formaban parte de la Premier League. Por tal motivo, aquí conocerás si Raúl Jiménez estará presente en este compromiso.

¿Cómo llegan los Wolves y Raúl Jiménez a este juego?

Después de nueve fechas disputadas, y luego de haber sumado el partido que tenían de menos hace unos días, los Wolves se encuentran dentro de los primeros ocho lugares de la clasificación general en la Championship, por lo que dependen de ellos mismos para acceder a la primera división al término de la temporada.

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Y es que, a pesar de haber caído frente al Middlesbrough y la derrota contra el Bolton, el equipo de Raúl Jiménez en la zona alta de la tabla general, lo cual habla del gran momento que el club está viviendo de tres cuartos del campo en adelante.

En cuanto al delantero mexicano, vale decir que Raúl Jiménez aún no se recupera al cien por ciento de su rodilla, motivo por el cual se perderá este juego y el resto del año al tener una operación, misma que haría que vuelva hasta enero del 2027.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Burnley vs Wolves?

Burnley y Wolves protagonizarán, sin duda, uno de los juegos más interesantes de este fin de semana en la Championship. El compromiso se llevará a cabo este viernes 16 de octubre a las 12:45 de la tarde para el centro de México y se podrá ver mediante la plataforma Disney Plus.

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