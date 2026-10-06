Call of Duty: Modern Warfare 4 presenta DMZ, su nueva experiencia de extracción

Call of Duty: Modern Warfare 4 prepara una de sus experiencias más ambiciosas con DMZ, un modo de extracción en mundo abierto que pondrá a prueba la capacidad de los jugadores para saquear, completar objetivos y escapar con vida.

Infinity Ward y Activision presentaron nuevos detalles de Hajin, la región donde se desarrollará esta experiencia persistente. El mapa contará con más de 60 puntos de interés repartidos entre territorios de Corea del Norte y Corea del Sur, cada uno con diferentes niveles de amenaza y oportunidades de botín.

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La misión será sencilla de entender, pero difícil de ejecutar: entrar, conseguir recursos, cumplir directivas, enfrentarse a enemigos y extraer las recompensas antes de perderlo todo.

La FOB será el centro de operacionesUno de los elementos fundamentales de DMZ será la Base de Operaciones Avanzada (FOB). Este centro funcionará como el punto principal de progresión y preparación entre despliegues.

Los jugadores podrán administrar sus Operadores, guardar el botín obtenido, preparar armamentos, aceptar órdenes y probar armas. Conforme avancen, desbloquearán estaciones como la Impresora 3D, el Armero, un Vendedor, la Tabla de Clasificación de Recompensas y el Tablero de Jefes.

Hajin estará lleno de amenazasCada incursión combinará combate, saqueo y objetivos para determinar el desempeño del jugador. Completar operaciones secundarias permitirá conseguir dinero, PX y suministros cada vez más valiosos.

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Entre los lugares destacados se encuentran la Prisión Política No. 14, la Base Aérea Chang-san, el Centro Nuclear Haneul, The Grid, el Centro Comercial NuriGO y el Hospital General Mirae.

Vehículos para sobrevivir y escaparHajin también ofrecerá distintas alternativas de movilidad, desde vehículos terrestres y helicópteros hasta lanchas rápidas. Algunos transportes requerirán reabastecimiento y reparación, por lo que administrar los recursos será otra parte importante de cada incursión.

Call of Duty: Modern Warfare 4 llegará el 23 de octubre de 2026. Quienes hayan reservado digitalmente la Edición Estándar o la Edición Bóveda tendrán acceso anticipado a la campaña desde el 16 de octubre.