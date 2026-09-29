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Call of Duty: Modern Warfare 4 prepara su llegada a PC con un nuevo modo multijugador

Activision y Beenox revelaron las especificaciones técnicas de la versión para PC, nuevas herramientas de rendimiento y Collateral, un modo competitivo sin reapariciones

Call of Duty: Modern Warfare 4

Escrito por: Raúl Núñez

A pocas semanas de su lanzamiento, Call of Duty: Modern Warfare 4 presentó las novedades que tendrá su versión para PC, incluyendo más de 800 opciones de personalización, nuevas tecnologías de reescalado, herramientas de rendimiento y un nuevo modo multijugador llamado Collateral.

El título contará con soporte para resoluciones 1080p, 1440p y 4K, además de compatibilidad con monitores Ultrawide. También incorporará tecnologías como NVIDIA DLSS 4.5, AMD FSR Redstone e Intel XeSS 3, mientras que el trazado de rayos estará disponible en Campaña, Multijugador y DMZ.

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En configuraciones recomendadas, Modern Warfare 4 apunta a alcanzar 90 FPS en Multijugador con gráficos altos. Los jugadores de PC también tendrán acceso a funciones como Enhanced FOV, HDR10+ y Weapon VFX Masking, diseñada para mejorar la visibilidad durante los enfrentamientos.

Otra de las novedades será una herramienta de Benchmark integrada, capaz de analizar FPS, uso de CPU y GPU, ping y latencia de entrada para ofrecer recomendaciones de configuración.

El juego también utilizará Advanced Shader Delivery, una tecnología que permitirá preparar los sombreadores antes de iniciar la partida con el objetivo de reducir los tiempos de carga. Además, las actualizaciones en vivo podrán aplicarse sin necesidad de reiniciar el juego.

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Collateral apuesta por la competenciaEl nuevo modo Collateral está diseñado para jugadores que disfrutan de experiencias competitivas como Buscar y Destruir. Las partidas serán sin reapariciones, sin rachas de bajas y sin curación automática.

Dos equipos se enfrentarán alternando los roles de ataque y defensa en dos zonas de bomba. Todos los jugadores comenzarán únicamente con una pistola y deberán conseguir dinero eliminando rivales y completando objetivos.

El efectivo permitirá comprar blindaje, ventajas, equipamiento, nuevas armas y apoyo de UAV. Al morir se perderá el equipamiento adquirido, pero el dinero permanecerá para las siguientes rondas.

La precarga para PC comenzará el 15 de octubre, mientras que el lanzamiento global de Call of Duty: Modern Warfare 4 está programado para el 23 de octubre de 2026 en Xbox en PC, Battle.net y Steam.

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