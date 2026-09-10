Comunidad y Lo Nuevo

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Estos son los juegos que serán exclusivos para la PlayStation 5 y no llegarán a la PC
En los próximos párrafos conocerás una lista de los videojuegos que serán exclusivos para la PlayStation 5 y que, en consecuencia, no llegarán a la PC.
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'Orbitals' despega en exclusiva para Nintendo Switch 2 con acción cooperativa y nostalgia retro
El nuevo título de Kepler Interactive y Shapefarm reúne la estética del anime clásico de los 80 con una propuesta multijugador que permite compartir la aventura sin costo adicional
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Zelda: Ocarina of Time Remake sorprende en el Direct por el 40 aniversario de Zelda
Nintendo celebró por todo lo alto el 40 aniversario de The Legend of Zelda con un Nintendo Direct dedicado a la franquicia y nos regaló mucha joyitas
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Todo listo para BlizzCon 2026: Blizzard publica la guía oficial, mapas y recompensas digitales
La emblemática convención, BlizzCon 2026 regresa este mes con transmisiones gratuitas para todo el mundo, un cronograma lleno de sorpresas y regalos exclusivos para los jugadores en Battle.net
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NVIDIA revoluciona el juego en la nube con DLSS 5 y 26 nuevos títulos en GeForce NOW
La plataforma de streaming de videojuegos suma potentes lanzamientos este mes y estrena una innovadora tecnología de renderizado neuronal que promete transformar la calidad gráfica sin requerir descargas
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100 Thieves conquista el VCT Americas Stage 2 en una final de infarto
100 Thieves derrotó 3-2 a LOUD en una serie que tuvo dos mapas definidos en overtime y aseguró su boleto al Champions Shanghai junto con NRG, G2 Esports y el propio conjunto brasileño
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Lanzamiento del GTA VI provocó retraso de otro videojuego; ¿cuál es?
El lanzamiento del GTA VI, a su vez, provocó un retraso en uno de los videojuegos más esperados de este cierre de año. ¿Quieres saber a cuál nos referimos?
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Confirman aumento de precio de la Nintendo Switch a partir del 1 de septiembre; ¿cuánto costará?
La Nintendo Switch tendrá un aumento de precio considerable al interior de la República Mexicana a partir de septiembre del 2026. ¿Cuánto costará?
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The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered llegará a Battle.net junto con su nueva expansión
Blizzard Entertainment y CD PROJEKT RED anunciaron una colaboración que llevará The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered y la expansión Songs of the Past a Battle.net
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GTA VI: mapa gigante, 80 horas de contenido y un mundo más vivo que nunca
Nuevos detalles y previews de GTA VI revelan más información sobre el enorme mundo de Leonida, sus protagonistas, actividades y sistemas de juego
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Final Fantasy VII Revelation presenta a las temibles Weapons en un nuevo tráiler
La tercera y última entrega del remake de Final Fantasy VII mostró nuevas batallas, la invocación de Typhon y más detalles de su mundo abierto durante la gamescom Opening Night Live
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EXODUS ya tiene fecha de lanzamiento: llegará en abril de 2027
El RPG de ciencia ficción y acción de Archetype Entertainment, EXODUS presentó un nuevo tráiler durante Opening Night Live, donde se mostró a Salt, una nueva compañera de Jun, y más detalles de su sistema de combate
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Subastan ejemplar “aparentemente único” de The Original Mario Bros; esto es lo que se sabe
The Original Mario Bros es considerado uno de los videojuegos más importantes de la historia, motivo por el cual este ejemplar ha llamado la atención.
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Ubisoft LATAM abre su Programa de Licencia de Torneos para Rainbow Six Siege
La iniciativa busca que empresas, marcas, comunidades y creadores puedan organizar competencias oficiales de Rainbow Six Siege con apoyo de Ubisoft en operación, transmisión, comunicación y premiación
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ROG Xbox Ally X20 ya está disponible para reserva en México
ASUS celebra los 20 años de Republic of Gamers con una edición especial de su consola portátil, que combina un diseño negro translúcido, pantalla OLED y el nuevo procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme
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Sonic llegará al Fornite; ¿a partir de cuándo se podrá jugar?
Sonic, uno de los personajes más importantes en la historia de los videojuegos, está programado para llegar al Fortnite. ¿Qué se debe saber al respecto?
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Blade & Soul NEO se renueva con “Reignited” y ya está disponible en PC
La nueva actualización del MMORPG de NC incorpora la clase Warden, servidores potenciados, mejoras de progresión, nuevos contenidos y una colaboración especial con Ruler of the Land
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Subnautica 2 mejora su modo cooperativo con una nueva actualización
La segunda actualización de Acceso Anticipado incorpora chat de voz por proximidad, un sistema de reanimación y nuevas herramientas para facilitar la cooperación bajo el agua
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OFICIAL: estas son las mejores cartas de Cruz Azul en el EA FC 27
EA Sports reveló la Database del FC 27 a prácticamente un mes de su salida oficial al mercado; estas son las medias más altas de La Máquina
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OFICIAL: Estos son los mejores jugadores del Club América en el EA FC 27
EA Sports reveló las calificaciones más altas de la Liga BBVA MX y los aficionados azulcremas ya conocen a sus mejores jugadores en el videojuego
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La precarga de la Beta de Acceso Anticipado ya está disponible en Xbox, PlayStation 5 y PC. Te explicamos cómo descargarla y cuándo podrás comenzar a jugar
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Game of Thrones: Dragonfire celebra el final de La Casa del Dragón con el regreso de sus dragones
Un evento especial permitirá conseguir nuevamente a los dragones de la Temporada 3 con mayores tasas de aparición hasta el 24 de agosto.
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Blizzard prepara una edición repleta de música, invitados especiales, esports y actividades para la comunidad los días 12 y 13 de septiembre en Anaheim
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Alza de costos atrasaría llegada de la PlayStation 6; se revela posible fecha de su lanzamiento
Se esperaba que la PlayStation 6 saldría a finales de este año; sin embargo, el alza de precios en su producción podría atrasar su lanzamiento.
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La moda Y2K y el estilo noventero llegan a Los Sims 4 con dos nuevos kits inspirados en las icónicas películas Mean Girls y Clueless
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