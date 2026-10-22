¡Canelo entrena como un auténtico campeón de los pesos pesados! El mexicano prepara su regreso con una fórmula de élite

Saúl Canelo Álvarez está acostumbrado a resolver los combates con los conocimientos que ha acumulado durante más de dos décadas en el boxeo profesional. Para su siguiente desafío, sin embargo, decidió aprender de un entorno distinto. El mexicano trasladó su preparación a España y se incorporó al gimnasio vinculado a Oleksandr Usyk, el campeón ucraniano que construyó su dominio en el peso pesado a partir de una combinación de técnica, resistencia y movilidad. El tapatío no sólo adoptó las instalaciones de Usyk como su nuevo hogar, sino que añadió a su equipo de trabajo al personal que colabora habitualmente con el gran campeón de los pesos pesados.

La apuesta tiene una fecha marcada en el calendario. El sábado 31 de octubre, en Riad, Arabia Saudita, Canelo enfrentará al francés Christian Mbilli por el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). A los 36 años, el mexicano quiere recuperar el cinturón que dejó vacante después de perder ante Terence Crawford en septiembre de 2025.

Para intentarlo, decidió salir de su rutina habitual y trabajar con un equipo especializado en preparación física de alto rendimiento.

Saúl "Canelo" Álvarez habla acerca de qué tiene de diferente este campamento en comparación con los otros que ha tenido a lo largo de su carrera 🥊 👊🏼 Canelo vs. Mbilli 🥊 🗓️ Sábado 31 de octubre 📺 Azteca Siete 💻https://t.co/hULDsDvBXD 📱 App Azteca Deportes https://t.co/RAJsFp6f13 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 22, 2026

Gandía, el laboratorio físico de Canelo

El nuevo campamento está en el RTF Gym Gandía, en la localidad de Gandía, provincia de Valencia, en la costa mediterránea española. El centro está vinculado al proyecto deportivo de Usyk y ha recibido a figuras del boxeo internacional. Allí, Canelo comparte parte de su preparación con especialistas que conocen las exigencias de un peleador acostumbrado a competir en los pesos completos.

El mexicano no cambió de entrenador. Eddy Reynoso continúa al frente de su esquina y de las decisiones relacionadas con el boxeo. La novedad está en el trabajo físico, donde Canelo incorpora métodos diferentes para desarrollar sus capacidades y llegar con mejores sensaciones a la pelea.

CANELO GOING IN at the gym‼️ https://t.co/n3oGuzYrdY — BOXING n BBQ (@BOXINGnBBQ) September 23, 2026

En una entrevista con The Ring, Álvarez explicó que la amistad que mantiene con Usyk facilitó su llegada al gimnasio.

“Usyk y yo siempre hemos sido muy buenos amigos y hablamos cada vez que nos vemos. Nos llevamos bien”, contó el mexicano.

Después explicó cómo comenzó la colaboración.

“Vi muchos videos y pregunté. Me dieron acceso al gimnasio y se los agradezco mucho. Me enseñan muchas cosas y aprendo muy rápido. Me gusta, lo disfruto y me siento muy bien”.

El cambio más importante, según el propio Canelo, está en el acondicionamiento físico.

“En fuerza y acondicionamiento físico estoy aprendiendo cosas nuevas. Les agradezco porque ponen toda su energía en mí y hacen todo en función de lo que Eddy Reynoso necesita para el boxeo”.

El nuevo hombre en la esquina del Canelo

Detrás de esta transformación física aparece Jakub Chycki, científico del deporte y preparador físico polaco que ha trabajado con Oleksandr Usyk y Anthony Joshua. Profesor de la Academia de Educación Física de Katowice, Chycki ha desarrollado una metodología que combina análisis de datos, fisiología del esfuerzo y tecnología para llevar el rendimiento de los boxeadores al límite sin comprometer su recuperación. Antes de instalarse en España, Canelo viajó a Polonia para someterse a evaluaciones físicas en esa institución, incluidas pruebas metabólicas y cardiovasculares que permiten ajustar las cargas de entrenamiento. Chycki, quien acompañó a Usyk en su preparación para vencer a Tyson Fury, representa una nueva escuela de acondicionamiento en la que cada esfuerzo tiene una explicación científica. Ahora, esa experiencia se incorpora al campamento del mexicano, con Eddy Reynoso al mando de la estrategia boxística

La resistencia como objetivo ante Mbilli

La elección del gimnasio también responde a una necesidad competitiva. Canelo llega después de una derrota ante Crawford y de un periodo de recuperación que incluyó una cirugía en el codo izquierdo. La pelea contra Mbilli representa una oportunidad para regresar a la cima, pero también una prueba para comprobar cómo responde su cuerpo a los ajustes de preparación.

El francés, invicto hasta ahora, es un rival de presión constante y golpeo agresivo. Su estilo puede obligar a Canelo a trabajar durante largos intercambios, defenderse con precisión y conservar energía para los episodios finales.

Por eso, el acondicionamiento no consiste en aumentar indiscriminadamente la masa muscular ni en imitar el cuerpo de un peso pesado. Se trata de optimizar la fuerza, la resistencia y la recuperación sin sacrificar la velocidad ni la coordinación que exige competir en las 168 libras.

Canelo también explicó a The Ring que el cambio de sede busca facilitar la adaptación al horario de Arabia Saudita. Después de una experiencia complicada en su anterior combate en Riad, el mexicano quiere llegar con tiempo suficiente para ajustar sus ritmos de sueño y entrenamiento.

