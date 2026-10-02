Las razones por las cuales Canelo mudó su campamento a Valencia

El próximo 31 de octubre, Saúl Canelo Álvarez se enfrentará a Christian Mbilli en un combate de peso supermediano en el que estará en juego el título del Consejo Mundial de Boxeo que Mbilli tiene en su cintura, duelo que sucederá en Riad, la capital de Arabia Saudita, región del planeta que en relación a México tiene nueve horas por delante, efecto que Canelo ha aceptado resintió en el duelo contra William Scull en mayo del 2025, por lo que tomó la decisión de mudar su campamento a un sitio recóndito.

Canelo, junto a Eddy Reynoso y sus colaboradores más cercanos, se fueron a Valencia, España para entrenar en el gimnasio en el que se entrena Oleksandr Usyk, complejo deportivo en el que pasará una estancia cercana a ocho semanas en el que busca obtener los siguientes beneficios:



El campamento en Valencia, significa un cambio de uso horario de ocho horas en relación a México. Es decir cuando es la 1 de la tarde en CDMX en Valencia son las ocho de la noche. Canelo buscó tener ese cambio con mucha anticipación y en relación a Arabia solo será una hora más.

Además llegará a Arabia casi dos semanas antes de su pleito ante Mbilli por lo que terminará con esa adaptación para que en lo más mínimo le pase factura.

Además llegará a Arabia casi dos semanas antes de su pleito ante Mbilli por lo que terminará con esa adaptación para que en lo más mínimo le pase factura. Además Canelo buscó dejar la rutina, alejarse de su entorno y dar un giro que le permita estar totalmente enfocado en Mbilli y esa pelea que significa ser campeón mundial

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Canelo, entrenando a tope en Valencia para ganar el campeonato del CMB en 168 libras

Canelo Álvarez ya en España ha compartido momentos de su campamento, mostrando la exigencia del entrenamiento bajo las indicaciones de Eddy Reynoso, realizando más que ejercicios meramente de boxeo, sino también acondicionamiento físico, resistencia y explosividad.

Todo esto también lo ha realizado en algunos días, teniendo como compañero a Usyk quien ha ido a entrenar en las cerca de tres semanas que Saúl lleva en ese gimnasio que tiene por todos lados la palabra UNDISPUTED, recordando que el ucraniano como Canelo, ha tenido esa etiqueta de monarca en el pugilismo.

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