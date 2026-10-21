Terence Crawford lanza su pronóstico de la pelea Canelo Álvarez vs Christian Mbilli

Saúl Canelo Álvarez está a solo 10 días de enfrentar a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita en un combate de peso supermediano, la cual será la presentación 69 en el boxeo profesional, la cual sucede a más de un año de la última batalla que fue ante Terence Crawford, quien en el marco de este pleito ha soltado su pronóstico que no favorece en nada a Mbilli.

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El exboxeador Terence Crawford asegura que en su análisis y conocimiento fino de este deporte, el estilo del peleador de origen camerunés pero nacionalizado francés es el ideal para Saúl Canelo Álvarez, y en esa medida no le ve chances al campeón de las 168 libras.

"El estilo de Mbilli es perfecto y no podrá hacer nada cuando Canelo presione, no le veo oportunidad alguna para ganar", recalcó Crawford, quien fue en septiembre del 2025 el verdugo de Canelo venciendo en las tarjetas por decisión unánime llevándose todos los títulos de la división.

Canelo de esa pelea no ha puesto excusas sobre la caída, pero cree que no llegó en su mejor momento, en tanto que el entrenador Eddy Reynoso dijo recientemente que de repetir una pelea sería "contra Terence Crawford, definitivamente".

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TV AZTECA transmitirá EN VIVO la pelea de Canelo vs Crawford desde Arabia Saudita

El combate de Canelo Álvarez en contra de Mbilli, lo podrás ver EN VIVO este próximo sábado 31 de octubre a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con la narración y comentarios del mejor equipo, el de Box Azteca con todos los detalles de este pleito y del resto de la cartelera que también tendrá mucha adrenalina.

En el ring estará peleando Jaime Munguía defendiendo su corona de los supermedianos; estará exponiendo su campeonato Rafael Divino Espinoza, además de Alan David Rey Picasso quien se sumó recientemente a la cartelera.