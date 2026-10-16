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¡Canelo no piensa descansar! Revela cuándo volverá a pelear después de su combate del 31 de octubre

Canelo Álvarez busca cerrar fuerte su carrera y tener la mayor actividad posible, por lo que luego de su pelea del 31 de octubre en Riad ante Mbilli, ya busca la fecha para subir de nuevo al ring.

Canelo Álvarez pelea Christian Mbilli box

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Saúl Canelo Álvarez enfrentaría dos peleas en casi cuatro meses y también en Riad, la capital de Arabia Saudita, así lo mencionó en una reciente entrevista en la que dejó claro que una vez que tenga su combate del 31 de octubre ante Christian Mbilli, luego tiene una pelea más firmada y junto a su equipo apuntan a volver al encordado en el mes de febrero para cumplir con sus compromisos.

Como una máquina, Canelo se prepara en Valencia, España, cumpliendo casi mes y medio en esa ciudad en la que se adapta a un horario distinto y alejado en un campamento en la que se ha visto en ocasiones acompañado por Oleksaner Usyk que tiene en ese sitio su campamento.

Canelo Álvarez, por las imágenes que se comparten, no baja la intensidad, adquiere más resistencia, poder en los puños y oxígeno para encontrar su mejor versión ante el campeón en los supermedianos Christian Mbilli en pelea para la que restan casi un par de semanas, estando casi listo para ese pleito esperado.

Pero Canelo, con esta preparación que no se le había visto quizás nunca en su carrera, moviéndose hacía el otro lado del mundo, también usa esta concentración para estar en un nivel que lo encamine hacia ese eventual combate de febrero del 2027.

Saúl Álvarez, de 36 años adelantó que "Quiero pelear pronto (después del comabte del 31 de octubre)" y puso como mes tentativo #febrero, porque me quedan dos combates en Riad... así que quiero hacer esta pelea en Riad y luego la siguiente en febrero", recalcó el excampeón indiscutido de las 168 libras.

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El 31 de octubre en Riad, termina el 'descanso' de más de un año para Canelo Álvarez

La última pelea de Canelo sucedió en septiembre del 2025 en Las Vegas cuando cayó ante Crawford. El mexicano luego de eso tuvo una cirugía que era obligatoria en su codo izquierdo y entre la recuperación, reposo y terapías no pudo pelear en el mes de mayo.

Todo apuntaba que podría pelear en septiembre del 2026 pero los tiempos se apretaron y temas diversos ubicaron su regreso para el 31 de octubre. Aunque ha pasado más de un año, Canelo no se ha mantenido estático, pues lleva meses entrenando y preparándose para cuando se diera el pleito ante el campeón del CMB, Christian Mbilli.

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