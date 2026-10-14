Navarrete vs Foster: Los récords en el boxeo de los peleadores y la última advertencia del campeón del CMB sobre el mexicano

Con mucha más experiencia en peleas como profesional y menos derrotas retratadas en su trayectoria en el boxeo, Emanuel Vaquero Navarrete se enfrenta ante O’Shaquie Foster, el campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo.

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En una de las peleas que generan más expectativas a estas alturas del año, Vaquero llega con 44 peleas como profesional desde que debutó en 2012 y hasta ahora ha forjado una marca de 40 victorias con 33 nocauts, sumando también un par de derrotas y un empate.

Enfrente tiene a Foster, oriundo de Houston, Texas quien también debutó en 2012 y desde entonces suma 25 peleas ganadas con 12 nocauts, ademas de tres descalabros como profesional.

Su última derrota fue ante Robson Conceicao en 2024, contra el cual Vaquero tuvo una cerrada pelea terminando en empate en 2023.

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Vaquero acepta pelea ante Foster, como la más complicada en su carrera

El mexicano ha tenido importantes batallas, una de estas ante Berinchyk cuando brincó a los pesos ligeros y fue derrotado, pero ahora ante Foster no duda en que es la pelea de más alta exigencia.

Y es que sabe de lo peligroso de Foster, porque puede tener el cetro del CMB y porque esa conquista lo colocaría con una unificación de tres cetros en los superfluas, lo que lo acercaría a una calidad de indiscutido, lo que del mismo modo busca Foster.

Foster advierte a Vaquero a pocos días del desafío en San Antonio, Texas

El peleador O’Shaquie Foster se dijo sorprendido de que se diera la pelea, pues asegura que es mucho mejor que Vaquero Navarrete y que el mexicano nunca se ha medido ante alguien como él.

Cree que en su récord de Vaquero no ha habido la suficiente calidad en los rivales desde su carrera en 2012 por lo que asegura que saldrá con la mano en alto.