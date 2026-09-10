¡CON TODO! Canelo Álvarez arranca OFICIALMENTE su entrenamiento en Valencia, España, rumbo al combate ante Christian Mbilli
El peleador mexicano Saúl Canelo Álvarez, ha iniciado su entrenamiento en España, para enfrentar a Mbilli, campeón indiscutido de los pesos supermedianos.
El peleador mexicano Saúl Canelo Álvarez ha comenzado oficialmente la que podría ser considerada como la segunda etapa de su entrenamiento rumbo a la pelea del 31 de octubre ante Christian Mbilli en Arabia Saudita, moviendo todo su campamento a Valencia, al gimnasio en el que suele entrenar la también estrella de boxeo Oleksandr Usyk.
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El fin de semana, Canelo Álvarez junto a Eddy Reynoso y su equipo más cercano de trabajo, primero viajaron a Polonia, donde lo esperaban para realizarle una serie se estudios medicos de primer nivel y donde muchas otras figuras han pasado, para determinar su condición física y tener datos exactos de su preparación.
Luego de esa escala breve, desde este miércoles 9 de septiembre, Canelo y compañía permanecen en Valencia y ya se puso a las órdenes de Eddy Reynoso para iniciar esta etapa que refrendan su compromiso.
Con esa decisión, deja atrás campamentos en Lake Tahoe, San Diego, Guadalajara o sitios en los que comúnmente entrenaba, y es que compartió a Box Azteca su intención de darle un cambio radical a la preparación, desafiarse e intentar que un cambio de altura y condiciones rindan frutos para mostrarse mejor.
Recordó que en mayo de 2025 ante William Scull, le costó mucho trabajo acoplarse y entrar en ritmo con pocos días en Arabia Saudita, por lo que ahora el cambio horario le pegará quizás al inicio de este entrenamiento, pero no en la previa o en la misma pelea, pues entre España y Arabia hay una diferencia de una sola hora.
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"Mi campamento será de ocho siete semanas para la pelea en España", comentó a La Casa del Boxeo, y ahora están enfocados en ese entrenamiento diferente que nunca había hecho.
Canelo, luce fuerte, con potencia en la pegada y motivado
Canelo Álvarez, quien tiene 20 años como profesional, ha aceptado que le resta poco tiempo en el boxeo, pero pese a haberlo ganado todo sigue enfocado en la disciplina, en los retos y en reinventarse, de ahí que haya tomado esta decisión que lo distancía de su casa, familia y negocios.