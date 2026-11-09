‘Chicharito’ Hernández reacciona al retiro de Cristiano Ronaldo con emotivo mensaje: “Aprendí de ti para la vida”

Hace unos días Cristiano Ronaldo anunció que pone punto final a su histórica trayectoria con la Selección de Portugal. Las reacciones no se hicieron esperar, y una de ellas llegó desde México por parte de Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales a la leyenda portuguesa.

Chicharito y Cristiano Ronaldo: Un vínculo forjado en el Real Madrid

La relación de respeto y camaradería entre ambos atacantes nació en la temporada 2014-2015, cuando Chicharito llegó a préstamo al Real Madrid. Durante ese año en la Casa Blanca, el ariete mexicano compartió vestidor, entrenamientos y momentos memorables junto a CR7, incluyendo aquella histórica asistencia de Cristiano para el gol de Javier Hernández en los cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid. Un año juntos fue suficiente para que el mexicano fuera testigo directo de la ética de trabajo del astro portugués.

¿Qué es lo que le escribió Chicharito a CR7?

A través de sus cuentas oficiales, Chicharito expresó su profunda admiración hacia quien fuera su compañero en la delantera merengue:

“Cris, tuve la fortuna de compartir vestuario contigo y ver de cerca el enorme talento que tienes. Porque para llegar a donde has llegado no basta con disciplina. Hace falta dedicación, esfuerzo, perseverancia, resiliencia y también muchísimo talento. Haber podido aprender de ti es algo que me llevo no solamente para el futbol, sino para la vida.

Ahora que cierras esta etapa con Portugal, quería decirte lo mucho que te admiro y darte las gracias. Por lo que le has dado al fútbol, por lo que aprendí siendo tu compañero y por demostrar que, incluso después de conseguir tanto, siempre se puede seguir buscando ser mejor.

Más allá de tus goles, tus récords y todo lo que has ganado, me quedo con la fortuna de haberte tenido como compañero y de haber aprendido de ti. Te mando un abrazo grande, Cris. Mucho cariño, respeto y admiración, siempre."

El mensaje rápidamente se volvió viral, alcanzando miles de interacciones y recordando a los aficionados aquella época dorada en el Santiago Bernabéu.