La historia de los futbolistas mexicanos en el balompié del viejo continente está marcada por la huella imborrable de grandes artilleros. Cuando se analiza la cuota goleadora de los aztecas en el fútbol de élite europeo, tres nombres sobresalen de forma contundente en el debate público. Hugo Sánchez, Javier “Chicharito” Hernández y Raúl Jiménez representan las tres carreras más prolíficas de atacantes nacionales en las ligas europeas. Sin embargo, al revisar las cifras estadísticas oficiales, existe un líder absoluto e indiscutible que se ubica en el trono de esta clasificación.

Chicharito, Raúl o Hugo Sánchez; ¿quién tiene más goles?

El máximo goleador mexicano en las principales ligas de Europa es Hugo Sánchez, con una cifra impresionante de 313 goles oficiales en competiciones europeas. La leyenda del Pentapichichi construyó su imperio goleador principalmente en España vistiendo las camisetas del Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Rayo Vallecano, además de un breve paso por el Rayo y el Linzer A.S.K. de Austria. Tan solo en la Primera División de España, el “Macho” firmó 234 anotaciones que lo posicionan como uno de los delanteros más históricos en los registros de LaLiga.

Postales que quedarán grabadas por siempre en mi corazón Azul y Oro. Gracias @PumasMX #Hugol https://t.co/pCVW5vEoDE — Hugo Sánchez (@hugosanchez_9) October 27, 2026

Detrás del histórico ariete merengue aparece Javier “Chicharito” Hernández en el segundo peldaño de este ranking de leyendas aztecas. El canterano de las Chivas registró 127 goles durante su exitoso paso por instituciones de la talla del Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla. Por su parte, Raúl Jiménez ocupa la tercera posición histórica con más de 115 anotaciones en clubes europeos como el Atlético de Madrid, Benfica, Wolverhampton Wanderers y Fulham. Cabe destacar que Raúl aún puede aumentar su cifra ya que continúa jugando en el viejo continente y podría superar los números de ‘Chicharito’.

¿Qué legado dejó Hugo Sánchez a nivel internacional?

La distancia que separa a Hugo Sánchez de sus perseguidores más cercanos refleja la magnitud de la gesta conseguida por el mítico delantero en las décadas de los 80 y 90. Cosechar cinco trofeos Pichichi en el balompié español es un hito al alcance de muy pocos futbolistas en la historia del deporte global. El impacto del Pentapichichi no solo estableció el estándar de excelencia para sus compatriotas, sino que consolidó la imagen del atacante azteca en los torneos más exigentes del planeta.

A pesar del notable rendimiento exhibido por Hernández en la Premier League y la Bundesliga, o la vigencia competitiva de Jiménez en el fútbol inglés, la marca de Sánchez permanece inalcanzable. Este podio de romperedes representa las distintas épocas doradas del fútbol mexicano compitiendo contra los mejores defensas del mundo. La hegemonía goleadora de Hugo Sánchez continúa siendo el gran techo de cristal y la máxima referencia para las futuras generaciones de artilleros mexicanos.