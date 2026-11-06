La camiseta 7 ya tiene un lugar en la historia de Portugal. Cristiano Ronaldo anunció el final de su recorrido con la selección después de 23 años, 234 partidos y 146 goles. Su despedida internacional abrió una pregunta inevitable sobre el futuro de uno de los futbolistas más influyentes de todos los tiempos. Sin embargo, mientras todavía tiene contrato con Al-Nassr hasta mediados de 2027, hay otra carrera que lleva años disputando y en la que no necesita marcar goles para seguir creciendo.

El portugués no ha anunciado cuándo abandonará definitivamente el futbol ni qué papel asumirá cuando llegue ese momento. Lo que sí tiene es una estructura empresarial que le permitirá cambiar los entrenamientos por reuniones, los estadios por consejos de administración y los contratos deportivos por decisiones de inversión.

Bloomberg estima su patrimonio en 1,400 millones de dólares. La valoración convirtió al portugués en el primer futbolista en alcanzar el estatus de multimillonario, de acuerdo con el Índice de Multimillonarios de la agencia. Esa fortuna no está concentrada en una sola compañía. Se reparte entre marcas, propiedades, hoteles, tecnología, entretenimiento y participaciones deportivas.

La pregunta ya no es qué hará Cristiano cuando deje de jugar. Es cuánto tiempo necesitará para atender todo lo que ha construido.

Cristiano Ronaldo es presentado con el Al-Nassr El contrato entr Cristiano y el Al-Nassr termina en el verano de 2027. (REUTERS)

CR7, una marca que no depende de sus goles

La primera pieza de ese patrimonio lleva sus iniciales. CR7 dejó de ser únicamente el número que aparece en su camiseta para convertirse en una marca comercial con presencia en distintos sectores.

Moda, ropa interior, fragancias y productos de estilo de vida forman parte de ese universo. A esa estructura se suma su alianza con el grupo portugués Pestana para desarrollar Pestana CR7 Hotels, una cadena hotelera con presencia en destinos como Lisboa, Madrid, Nueva York, Marrakech y Funchal.

La hotelería representa una de sus apuestas más visibles fuera del deporte. También tiene inversiones inmobiliarias de alto valor, entre ellas propiedades en Portugal y dos villas en Nujuma, un complejo de lujo en el Mar Rojo. De acuerdo con Bloomberg Línea, cada una de esas villas tendría un precio cercano a los cuatro millones de dólares, aunque el valor de la operación no fue revelado.

El negocio de Cristiano no consiste solamente en poner su nombre en productos. Su desafío será mantener el atractivo de una marca global cuando ya no exista la imagen del futbolista compitiendo cada semana.

De los gimnasios a la inteligencia artificial

Ronaldo también tiene intereses en el sector del bienestar y la salud. Su portafolio incluye gimnasios y una participación en Insparya, una cadena especializada en tratamientos capilares. Son negocios que conectan con una imagen que el portugués ha cuidado durante toda su carrera: disciplina física, apariencia y rendimiento.

Pero una de sus apuestas más llamativas apunta a un sector muy alejado de las canchas. En diciembre de 2025 adquirió una participación en Perplexity AI, una compañía tecnológica que compite en el mercado de los motores de búsqueda basados en inteligencia artificial. Los términos económicos de la inversión no fueron publicados.

La operación mostró que sus intereses no se limitan a negocios relacionados con su imagen o con el deporte. También busca exposición en industrias que pueden crecer mucho más allá de su trayectoria como futbolista.

El futbol seguirá siendo parte de su vida

Aunque algún día deje de jugar, es difícil imaginar a Ronaldo completamente alejado del futbol. En febrero de 2026 compró el 25 por ciento de la UD Almería, equipo del futbol español, mediante CR7 Sports Investments, una unidad de su holding empresarial.

También entró en el negocio de la distribución de contenidos. En mayo de 2026 adquirió una participación en LiveModeTV, plataforma de streaming vinculada con CazéTV, el proyecto brasileño que ganó notoriedad por sus transmisiones deportivas en YouTube. La operación amplía su presencia en una industria que busca nuevas audiencias y modelos de negocio para el deporte.

Su influencia digital es otro activo. Ronaldo tiene una comunidad de cientos de millones de seguidores en redes sociales y un canal propio de YouTube. Esa audiencia representa una plataforma comercial de enorme alcance para sus empresas y socios.

Back at it pic.twitter.com/E881VI1em5 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 14, 2026

La segunda carrera de Cristiano

El retiro de Portugal no equivale al final de su carrera. El delantero seguirá en Al-Nassr, al menos hasta que termine su contrato, y todavía puede ampliar sus registros deportivos. Su despedida internacional, sin embargo, permite observar algo que durante años creció a la sombra de sus goles.

Cristiano Ronaldo lleva tiempo preparando una vida después del futbol. Tiene una marca que comercializar, hoteles que desarrollar, inversiones que supervisar, participaciones que gestionar y proyectos que pueden abrirle espacio en industrias distintas.

Cuando llegue el último partido, no tendrá que inventarse una profesión. Tendrá que decidir cuánto tiempo quiere dedicarle a cada una de las que ya construyó.

La camiseta número siete dejará de aparecer en las convocatorias de Portugal. El nombre CR7, en cambio, seguirá teniendo partidos pendientes.