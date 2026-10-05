Chile ganó dos Copa América, pero hoy sólo tiene un jugador que vale más de 10 millones de euros

La selección de futbol de Chile llega al partido contra México con una historia reciente difícil de ignorar. Hace apenas una década, La Roja era el equipo que había encontrado la manera de derrotar a las potencias de Sudamérica y convertir una generación extraordinaria en títulos. Hoy el escenario es muy distinto.

México enfrentará a Chile este martes en el Los Angeles Memorial Coliseum, en el último partido de la Fecha FIFA para ambos equipos. La Selección Mexicana buscará cerrar con una victoria el primer ciclo de Rafael Márquez, mientras Chile intenta darle forma a una nueva generación después de quedar fuera de tres Mundiales consecutivos. El partido comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

A pesar de todo su legado, el cuadro sudumaricano sólo tiene un futbolista que supera los 10 millones de euros en el mercado. Se trata de Dario Osorio. El atacante del Crystal Palace de 22 años aparece tasado en 15 millones de euros por Transfermarkt y es el jugador más valioso de la selección chilena. Detrás de él aparecen nombres como Gabriel Suazo, Maximiliano Gutiérrez y Felipe Loyola pero ninguno alcanza los 10 millones. El valor total del plantel chileno ronda los 66.8 millones de euros.

Transfermarket coloca en 15 millones de euros, el valor de Osorio.|Especial

Chile pasó de la generación de Arutro Vidal y Alexis Sánchez a buscar una nueva generaciónEntre 2015 y 2016, Chile consiguió algo que durante décadas parecía imposible que fue ganar dos ediciones consecutivas de la Copa América.

La primera llegó en 2015, como local, después de vencer a Argentina en penaltis. Un año después, en la Copa América Centenario disputada en Estados Unidos, volvió a derrotar a la Albiceleste en una tanda de penaltis para levantar nuevamente el trofeo.

Tiempos de reconstrucción para Chile

Chile quedó fuera del Mundial de Rusia 2018, tampoco clasificó a Qatar 2022 y volvió a quedarse fuera de la Copa del Mundo de 2026. La eliminación más reciente confirmó el final de un ciclo que había comenzado a deteriorarse después de los dos títulos continentales.

La selección que alguna vez fue bicampeona de América ahora intenta construir nuevamente desde abajo.

Darío Osorio x Chile 🇨🇱 https://t.co/tu7QHBUppz — Crystal Palace F.C. (@CPFC) October 5, 2026

El partido del Coliseum también recupera una rivalidad con capítulos importantes.

México y Chile se han enfrentado 33 veces en partidos reconocidos como categoría A. El balance general favorece ligeramente al conjunto mexicano, con 14 victorias, cinco empates y 12 derrotas, de acuerdo con el registro presentado por la Federación Mexicana de Futbol. Chile, sin embargo, tiene ventaja cuando se toman únicamente los partidos oficiales por puntos.