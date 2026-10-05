Jugó en la Selección Mexicana y podría estar en el Mundial 2030; así admitió su tristeza por no llegar a Chivas

La fecha FIFA de septiembre - octubre ha sido benéfica para la Selección Mexicana de Rafael Márquez, técnico que mantuvo la base de Chivas en esta convocatoria pero que, sin embargo, ha tenido la oportunidad de probar a distintos jugadores con miras al proceso del 2030.

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Uno de los ejemplos de ello es Denzel García, jugador que fue titular en el segundo partido frente a Perú y que también ha tenido minutos en los demás compromisos con la Selección Mexicana. Ahora bien, ¿sabías que Denzell pudo haber llegado a Chivas en los últimos meses?

¿Denzell García, jugador de la Selección Mexicana, estuvo cerca de llegar a Chivas?

Denzell García forma parte de la plantilla actual de Juárez y, de hecho, es uno de los jugadores más destacados que el cuadro fronterizo ha tenido en el último año. Fue por tal motivo que su nombre fue uno de los que más expectativas generó en el mercado de fichajes anterior.

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De hecho, el portal Rebaño Pasión asegura que uno de los equipos que buscó su fichaje fue precisamente Chivas, institución que se interesó en él para reforzar su centro del campo pero que, sin embargo, no pudo llegar a un acuerdo con Juárez, situación que causó cierta tristeza en el jugador.

“La verdad fue bastante difícil por todo el ruido que se hizo. Sinceramente sí hubo ilusiones, pero estoy en Juárez y mi cabeza siempre estuvo en hacer lo mejor posible las cosas. Si algún día me toca salir, que sea de la mejor manera. Hoy me entrego al cien por ciento a Juárez”, dijo Denzell durante su concentración con la Selección Mexicana.

¿Cuáles son los números de Denzell García en la Liga BBVA MX?

Denzell ha tenido la oportunidad de representar a solo a un equipo de la Liga BBVA MX, siendo este Juárez luego del paso que tuvo por las categorías inferiores de Cruz Azul. En su etapa como profesional, el mediocampista mexicano registra cinco anotaciones y cuatro pases a gol en 124 duelos disputados.