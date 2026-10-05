Representó a México en 2 Mundiales, un GIGANTE de Argentina lo lleva para revolucionar al equipo y lo “echan” a meses de su llegada

La crisis deportiva que azota al equipo de San Lorenzo de Almagro ha cobrado una víctima institucional. En las últimas horas, la directiva del conjunto azulgrana anunció la rescisión por mutuo acuerdo del vínculo con el mexicano Guillermo Franco, quien hasta ahora se desempeñaba como mánager deportivo de la institución.

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¿Por qué sale Guillermo Franco del San Lorenzo?

La salida del exfutbolista de la Selección Mexicana se identifica como uno de los cambios necesarios para oxigenar y encaminar el rumbo futbolístico de un plantel que comanda Rubén Darío Insua y que atraviesa un momento sumamente delicado en el exigente panorama del futbol argentino donde se ubica en el puesto 11 del Grupo A con 11 unidades, sumando 4 partidos sin ganar en 5 jugados.

El ciclo del ‘Guille' Franco en el equipo había comenzado con grandes expectativas. Su arribo a la entidad se gestó bajo la premisa de aportar una visión internacional y una vasta experiencia acumulada a lo largo de su exitosa carrera en los campos de juego, buscando reestructurar la dirección deportiva y optimizar la planificación de los planteles profesionales. Sin embargo, los resultados en el terreno de juego no acompañaron el proyecto, y la presión popular acumulada tras las últimas actuaciones obligó a un punto de inflexión.

¿Qué hizo Guillermo Franco como jugador?

Para entender la magnitud de la figura de Franco hay que remontarse a su laureada trayectoria sobre el césped, donde forjó un currículum envidiable. A nivel de selecciones nacionales, el artillero defendió los colores de la Selección Mexicana, combinado con el cual disputó las Copas del Mundo de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

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Asimismo, su estatus de leyenda viviente resuena con fuerza en el norte del país, específicamente en la Sultana del Norte. En los Rayados de Monterrey, Franco es considerado uno de los máximos ídolos históricos de la institución albiazul. Sus goles determinantes, su entrega inagotable y su jerarquía en el terreno de juego lo catapultaron al corazón de la afición regiomontana, un cariño que perdura inalterable a lo largo de las décadas.

