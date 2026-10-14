Chivas podría tener hasta 7 BAJAS para enfrentar a Tigres; ellos serían los titulares

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los duelos más entretenidos, interesantes y con más rivalidad que la Liga BBVA MX ha tenido en los últimos años cuando las Chivas del Guadalajara enfrenten a los Tigres de la UANL, en un juego que acapara las miradas en la Jornada 12.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Chivas llega a este compromiso luego de tres encuentros sin obtener la victoria y tras el empate obtenido en el Clásico Tapatío contra el Atlas. Tigres, por su parte, ha tenido una evolución significativa que lo ha ayudado a buscar seriamente los últimos lugares rumbo a la Liguilla.

¿Qué bajas tendrá Chivas para el duelo ante Tigres?

Gabriel Milito tendrá que confeccionar un cuadro lo suficientemente atractivo para derrotar a Tigres en el Akron; sin embargo, este XI podría estar sumamente parchado dado que Chivas podría llegar a este enfrentamiento con hasta siete bajas de consideración.

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La primera de ellas es la de Diego Campillo, quien no pudo terminar el duelo frente al Atlas por una lesión importante. Junto a él aparecen otros jugadores como Luis Romo y José Castillo, mismos que también juegan en la zona baja y que tampoco estarían en este enfrentamiento.

Bryan, el Cotorro González, tampoco estaría presente en el duelo ante Tigres, una situación similar que ocurre con Leonel Calderón y Miguel Gómez. Finalmente, Chivas tampoco podrá contar con Miguel Tapias, por lo que Gabriel Milito tendrá que confeccionar una defensiva prácticamente nueva.

¿Chivas y Tigres ya es un clásico del futbol mexicano?

Chivas y Tigres se han visto las caras en dos finales del futbol mexicano en la última década con un resultado favorable para cada bando, y aunque aún no es considerado un clásico del balompié nacional, esta rivalidad crece con el paso de los juegos en el Akron y el Volcán Universitario.