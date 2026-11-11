Con la prioridad absoluta de reforzar el eje del ataque y erradicar la falta de contundencia en momentos clave, las Chivas del Guadalajara han colocado en su radar a tres centro delanteros con perfiles diversos para apuntalar la plantilla rumbo al próximo Torneo Clausura 2027.

Los candidatos para el ‘9’ de Chivas para el Clausura 2026

El primer nombre sobre la mesa es el de Ali Ávila, atacante que milita en Gallos Blancos de Querétaro. De 23 años, Ávila destaca por su potencia física, capacidad para jugar de espaldas al marco y desmarques al espacio. Durante el Torneo Apertura 2026, registra 6 goles en 15 partidos, consolidándose como una de las piezas más activas en la ofensiva queretana.

Otra alternativa aparece Alfonso ‘Plátano’ Alvarado, delantero de la Fiera del León. Con 26 años, se caracteriza por su movilidad en todo el frente de ataque, buena asociación fuera del área y disparo de media distancia. En el presente certamen suma 6 anotaciones en 15 encuentros, mostrando regularidad y efectividad al salir desde el banquillo.

La opción que más conversación genera es el regreso desde el futbol europeo de Armando León, quien milita en la Primera Liga de Croacia. Con 24 años, el ariete destaca por su juego aéreo, biotipo espigado y definición de primera intención. Tras cosechar 5 goles en 13 partidos en suelo croata, León recibió su primer llamado a la Selección Mexicana para la serie ante Jamaica, lo que incrementó el interés tapatío por repatriarlo.

La cantidad de goles de los centros delanteros de Chivas en el Apertura 2029

La urgencia por sumar un nuevo ‘9’ responde al discreto balance goleador que han dejado los artilleros actuales del Rebaño en el Apertura 2026:

Ricardo Marín: Ha disputado 16 partidos y ha aportado 6 goles 2 asistencias .

Ha disputado 16 partidos y ha aportado . Angel Sepúlveda: Registra 11 apariciones con un saldo de 1 gol.

Con un acumulado de apenas 7 goles entre sus dos ejes de ataque en la fase regular de los 26 que tiene en el torneo, la directiva de Chivas busca apretar el paso en el mercado de fichajes para asegurar un ariete que garantice cuota goleadora en el 2027.