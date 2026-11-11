México vs Jamaica: dónde ver EN VIVO y GRATIS el primer partido oficial de Rafa Márquez con la Selección Mexicana

La Selección Mexicana regresa a la acción para disputar su primer partido oficial bajo el mando de Rafael Márquez en la dirección técnica, una de las máximas leyendas en la historia del balompié azteca. El conjunto mexicano se mide ante su similar de Jamaica en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League en un choque que promete grandes emociones y que marcará la pauta del proyecto del ‘Kaiser’.

El inicio de este proceso genera enorme expectativa entre la afición mexicana, que desea ver ahora sí plasmada en la cancha la personalidad, el liderazgo y la visión táctica que caracterizaron a Márquez durante su brillante trayectoria como jugador del Barcelona en Europa y en el representativo nacional.

¿Dónde y Cómo Ver el México vs Jamaica EN VIVO y GRATIS?

Para que no te pierdas ningún detalle del debut del nuevo estratega nacional en torneos oficiales, la cobertura completa estará a tu alcance de forma totalmente EN VIVO y GRATIS a través de la multiplataforma de TV Azteca este sábado 14 de noviembre a partir de las 18:50 horas, tiempo del centro de México:

Televisión Abierta: Azteca 7 (El Canal del Mundial)

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Con la mejor narración y análisis del duelo Jamaica vs México

Rafael Márquez merece una cobertura a la altura de las circunstancias. Por ello, la transmisión contará con la voz, el humor y la sabiduría táctica del equipo número uno de la televisión deportiva en México.

Disfruta del encuentro con la narración vibrante e inconfundible de Christian Martinoli, los comentarios analíticos del ‘Doctor’ Luis García, la frescura e improvisación de Jorge Campos, y los certeros apuntes de Luis Roberto Alves ‘Zague’, acompañados por Carlos Guerrero y David Medrano en cancha.

No hay pretexto para perderse este importante compromiso. Conéctate a las pantallas de Azteca 7, entra a nuestro portal o abre la APP de Azteca Deportes para vivir el silbatazo inicial con Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana con la mejor transmisión de la televisión deportiva.