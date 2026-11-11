¿Chivas iría por un defensa central para el 2027? Esto se sabe de los planes del Guadalajara

Pese a que las actividades del presente torneo aún no terminan, las Chivas ya están pensando en el futuro inmediato, en un semestre (primero de 2027) donde regresarán a las competencias de la Concacaf. Sin embargo, aunque a algunos les parece algo sin sentido… la directiva piensa en un defensa central. Esto es lo que se sabe respecto al refuerzo que la zaga de Gabriel Milito recibiría.

¿Chivas va por un central para 2027?

Esta información proviene de fuentes extraoficiales, pues el equipo se encuentra en plena competencia y cerrando filas para encarar la Fecha 17 del torneo y lo que se vendrá en la liguilla de la Liga BBVA MX. Sin embargo, la directiva no puede trabajar solamente cada cierre de torneo y por ello ya piensa en la forma de fortalecer al equipo de cara al 2027.

En ese sentido, sorprende que los reportes apunten a la búsqueda de un defensa central. En términos generales parece que Chivas tiene muchas opciones titulares y banca que pudiera cubrir esa zona. Sin embargo, algo que se delató en el presente torneo con las lesiones de hombres como Diego Campillo, José Castillo y el propio Daniel Aguirre… es la diferencia entre titulares y suplentes.

Ante dicho panorama, el equipo buscaría un perfil de alta calidad que además embone completamente en el sistema de Gabriel Milito. Y justamente allí se encontraría el reto, pues aunque existen múltiples defensas centrales mexicanos, la intención es que puedan responder a lo que el estratega argentino pide en un esquema táctico que rara vez sufre modificaciones.

¿Chivas ya tiene nombres para sus refuerzos de cara al 2027?

Mientras que los reportes de la intención de fichajes se comparten, al momento no hay nombres ni negociaciones activas por el mencionado defensa central. Mientras que en la otra necesidad urgente, Chivas sabe que debe traer un delantero de calidad. La salida de Armando González se hizo evidente, pero tampoco hay algo claro respecto a quién acudir o si trabajarán por completo en el proceso de algún canterano que dé el salto… tal como lo hizo la Hormiga.