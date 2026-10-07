Chivas tendrá desventaja para el Clásico Tapatío frente al Atlas; por este motivo no podrá desplegar su futbol

Este fin de semana se vivirá uno de los duelos más intensos y con más historia del futbol mexicano, pues el estado de Jalisco vivirá una nueva edición del Clásico Tapatío, uno de los más llamativos del país, con el compromiso entre el Atlas y las Chivas del Guadalajara.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Ambas instituciones llegan con presentes distintos entre sí, pues mientras Atlas deambula en la zona media de la tabla general, Chivas se mantiene entre los primeros puestos de la clasificación. Ahora bien, ¿cuál es la desventaja con la que el Rebaño tendrá que disputar este compromiso?

¿Qué desventaja tendrá Chivas para el partido ante el Atlas?

De acuerdo con información de José María Garrido a través de su canal de YouTube, las Chivas del Guadalajara tendrán que disputar este enfrentamiento en medio de un mal estado que tiene el Estadio Jalisco, más precisamente hablando del triste nivel que tiene el campo de juego.

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Unas 📸 de ayer que no les había subido acá 🔥 https://t.co/iHVGzwedHC — CHIVAS (@Chivas) October 5, 2026

La fuente detalló que el Estadio Jalisco se encuentra en tristes condiciones luego de que el inmueble fuera protagonista de algunos conciertos de Julión Álvarez, lo cual impide que se encuentre en un mejor estado con miras a uno de los partidos más importantes para ambas instituciones.

¿Cómo afecta el mal estado del campo a Chivas para su duelo contra el Atlas?

Cabe mencionar que el futbol de Chivas destaca por tener el balón en el césped a través de toques rápidos y movimientos certeros de los futbolistas, una situación que se podría ver tergiversada si es que el campo del Estadio Jalisco se mantiene en terribles condiciones para este partido.

Por lo pronto, vale decir que el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas se roba las miradas de esta Jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Recuerda que el partido se llevará a cabo este sábado 10 de octubre en punto de las 7 de la noche, tiempo centro de México.