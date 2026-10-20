Chivas vs Necaxa: desde música en vivo hasta regalos y promociones en bebidas; TODO lo que podrás disfrutar en Estadio Akron

Este martes 20 de octubre será una fecha especial para el Club Deportivo Guadalajara y es que sus equipos varonil y femenil tendrán doble jornada en la cancha del Estadio Akron en donde se espera una tarde inolvidable que comenzará desde las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

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Estadio Akron tendrá doble partido y prepara una tarde especial

El equipo varonil y femenil de las Chivas tendrán actividad este martes 20 de octubre ante el Necaxa y se espera una tarde inolvidable con actividades para los aficionados Rojiblancos de todas las edades en las inmediaciones del Estadio Akron.

La cita es a las 15:00 horas, momento en el que se abrirán las puertas del estacionamiento y en el que podrán comenzar a ingresar los aficionados.

A partir de las 16:00 horas, los seguidores Rojiblancos disfrutaran de música en vivo de reggaetón, mientras que en el medio tiempo del partido varonil se presentará la Banda Machos.

El encuentro del equipo varonil de las Chivas arrancará a las 18:07 horas, mientras que el Femenil tendrá el pitazo inicial a las 20:07 horas y con el mismo boleto podrás disfrutar de los dos encuentros en donde el rival serán los equipos del Necaxa.

🐐 ¡Martes del Rebaño en el @EstadioAKRON! 🏟️



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Conoce todas las sorpresas aquí 👉🏼 https://t.co/GTEytBQtC2 pic.twitter.com/ZB8Xd0F73k — CHIVAS (@Chivas) October 19, 2026

Actividades en el Estadio Akron para el Chivas vs Necaxa

15:00 horas | Apertura del estacionamiento

Apertura del estacionamiento 16:00 a 18:00 horas y de 20:00 a 21:00 horas | Arena Chiva Esports con torneo de Mario Kart

Arena Chiva Esports con torneo de Mario Kart 16:00 horas | Música en vivo con reggaetón

Música en vivo con reggaetón 16:30 a 18:00 horas | Hospitality de Experiencias Rojiblancas

Hospitality de Experiencias Rojiblancas 16:00 a 17:00 horas | Entrega de obsequios para Chivabono Kids

Entrega de obsequios para Chivabono Kids 18:07 horas | Inicia Chivas vs Necaxa Varonil

Inicia Chivas vs Necaxa Varonil 20:00 a 21:00 horas | DJ Booth y promoción de cerveza doble a $100

DJ Booth y promoción de cerveza doble a $100 20:15 horas | Muro de escalar y tatuajes temporales

Muro de escalar y tatuajes temporales 20:15 horas | Regalos para los aficionados

Regalos para los aficionados 21:07 horas | Inicia Chivas vs Necaxa Femenil

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