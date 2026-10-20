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Chivas vs Necaxa: desde música en vivo hasta regalos y promociones en bebidas; TODO lo que podrás disfrutar en Estadio Akron

El Estadio Akron tendrá doble cartelera especial este martes para los dos partidos de las Chivas

Chivas
Estadística posiciona a Chivas como una de las mejores canteras de la Liga BBVA MX|Chivas de Guadalajara

Escrito por: Francisco Fernández

Este martes 20 de octubre será una fecha especial para el Club Deportivo Guadalajara y es que sus equipos varonil y femenil tendrán doble jornada en la cancha del Estadio Akron en donde se espera una tarde inolvidable que comenzará desde las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

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Estadio Akron tendrá doble partido y prepara una tarde especial

El equipo varonil y femenil de las Chivas tendrán actividad este martes 20 de octubre ante el Necaxa y se espera una tarde inolvidable con actividades para los aficionados Rojiblancos de todas las edades en las inmediaciones del Estadio Akron.

La cita es a las 15:00 horas, momento en el que se abrirán las puertas del estacionamiento y en el que podrán comenzar a ingresar los aficionados.

A partir de las 16:00 horas, los seguidores Rojiblancos disfrutaran de música en vivo de reggaetón, mientras que en el medio tiempo del partido varonil se presentará la Banda Machos.

El encuentro del equipo varonil de las Chivas arrancará a las 18:07 horas, mientras que el Femenil tendrá el pitazo inicial a las 20:07 horas y con el mismo boleto podrás disfrutar de los dos encuentros en donde el rival serán los equipos del Necaxa.

Actividades en el Estadio Akron para el Chivas vs Necaxa

  • 15:00 horas | Apertura del estacionamiento
  • 16:00 a 18:00 horas y de 20:00 a 21:00 horas | Arena Chiva Esports con torneo de Mario Kart
  • 16:00 horas | Música en vivo con reggaetón
  • 16:30 a 18:00 horas | Hospitality de Experiencias Rojiblancas
  • 16:00 a 17:00 horas | Entrega de obsequios para Chivabono Kids
  • 18:07 horas | Inicia Chivas vs Necaxa Varonil
  • 20:00 a 21:00 horas | DJ Booth y promoción de cerveza doble a $100
  • 20:15 horas | Muro de escalar y tatuajes temporales
  • 20:15 horas | Regalos para los aficionados
  • 21:07 horas | Inicia Chivas vs Necaxa Femenil

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