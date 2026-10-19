ÚLTIMA HORA: Tigres pierde a una de sus figuras a horas de su partido vs Club León de la Jornada 13 del Apertura 2026

Malas noticias para los Tigres de la UANL, que para el siguiente partido de la Jornada 13 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX ante el Club León sufrirá la baja de Joaquim Pereira, quien estará fuera de la convocatoria de Víctor Manuel Vucetich por un tema de lesión.

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Joaquim Pereira es baja indefinida para Tigres

A través de sus redes sociales, los Tigres de la UNAL informaron sobre la baja de Joaquim Pereira por un desgarro muscular del tercio medio del bíceps grado 1 y edema sobre el semitendinoso en el tercio medio, por lo que su regreso a las canchas dependerá su evolución.

El defensa central sufrió una molestia durante el duelo ante las Chivas de este fin de semana, por lo que tuvo que abandonar la cancha en el minuto 75 para dejar su lugar a Víctor Loroña.

Joaquim ha sido un elemento fundamental en el esquema de Vucetich disputando como titular 11 de los 12 partidos del Apertura 2026, además de contribuir con el equipo con un par de asistencias.

REPORTE MÉDICO @christusmx



📌 Informamos a nuestra afición que Joaquim Pereira sufrió un desgarro muscular del tercio medio del bíceps grado 1 y edema sobre el semitendinoso en el tercio medio, por lo que el regreso al trabajo grupal quedará sujeto a su evolución. pic.twitter.com/r9iheTvFQt — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) October 19, 2026

El defensa brasileño se suma a las bajas de Tigres por lesión entre quienes también se encuentran Marcelo Flores, Francisco Reyes y Marco Farfán. Tampoco podrá estar presente en el encuentro contra León, Juan Brunetta tras salir expulsado ante el Rebaño Sagrado.

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