La eliminatoria más apretada de los Cuartos de Final del Apertura 2026 llega a su capítulo definitivo con margen mínimo entre ambos contendientes. Este domingo 29 de noviembre, a las 19:07 horas del centro de México, Chivas recibirá al Pachuca en el Estadio Akron para definir su boleto a la siguiente ronda.

Pese a haber caído 2-1 en el compromiso de ida, el conjunto tapatío cuenta con el respaldo leve de los algoritmos estadísticos y simulaciones de inteligencia artificial, que lo perfilan como ligero favorito para dar vuelta la serie ante su afición.

Esto dice la IA sobre el duelo entre Chivas y Pachuca

Las plataformas de análisis predictivo consultadas por medios deportivos coinciden en que el cruce presenta la máxima paridad de toda la fase final, aunque inclinan la balanza apenas por encima del cincuenta por ciento hacia el cuadro local.

EN VIVO: Pachuca vs Chivas Las acciones más destacadas del partido entre Pachuca vs Chivas de los Cuartos de Final del Apertura 2026. (REUTERS)

Por un lado, el modelo probabilístico difundido por Mediotiempo le otorga a Chivas un 50.6 % de posibilidades de instalarse en la antesala de la final, frente al 49.4 % de los Tuzos. En sintonía, la simulación de serie elaborada por Juanfutbol proyecta una victoria rojiblanca de 2-1 en el partido de vuelta, marcador suficiente para que Guadalajara selle su clasificación.

Claves para avanzar a semifinales: ventaja rojiblanca y baja sensible tuza

El respaldo estadístico hacia los dirigidos por Gabriel Milito se apoya en su posición privilegiada dentro del reglamento. Al haber finalizado como superlíder de la fase regular con 33 puntos frente al octavo puesto hidalguense (25 unidades), al Rebaño le alcanza con ganar por cualquier diferencia en casa para empatar el global y clasificar, respaldado además por haber sido la mejor defensa del certamen con apenas 15 tantos en contra.

En contraparte, el panorama visitante sufre un golpe determinante pese a su gran racha reciente. Aunque Pachuca acumula cinco victorias al hilo —incluido el triunfo inicial con doblete de Oussama Idrissi—, perdió precisamente a su figura ofensiva por expulsión en el tiempo añadido del primer encuentro, una ausencia sensible que condiciona su poder de fuego en Zapopan.