Desde que llegó Javier Aguirre al Valencia, el equipo Naranjero ha comenzado a escalar posiciones y a salir de los puestos de descenso y para la segunda mitad de la temporada estaría buscando reforzar su plantilla como Álvaro Fidalgo.

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Javier Aguirre estaría buscando contratar a Álvaro Fidalgo para el Valencia

De acuerdo con información de medios españoles, Aguirre ha solicitado a la directiva del Valencia la contratación de Fidalgo para el mercado de fichajes invernal que comenzará en enero del 2027.

Aguirre ya dirigió a Fidalgo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana, por lo que lo conoce a la perfección y buscaría llevarlo al Valencia pagando la cuota de transferencia que rondaría los 1.5 millones de euros que pediría el Real Betis por el jugador.

¡CONFIRMADO! 🇪🇦🇲🇽🤯



El CF Valencia quiere fichar a Álvaro Fidalgo a petición expresa de Javier Aguirre. 👀



El técnico mexicano tiene muy bien valorado al mediocampista y el Real Betis lo valoraría en una cifra cercana a los 1.5 millones de euros. 💰



Vía: \@Pepelias17_ pic.twitter.com/igAXi3Vf25 — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) November 27, 2026

Fidalgo, de 29 años, llego al Betis a principios del 2026 procedente del Club América en donde conquistó tres Ligas BBVA MX y su fichaje rondó los dos millones de euros.

En el Betis, el Maguito ha tenido una participación limitada en la presente temporada disputando apenas seis partidos entre LaLiga y la UEFA Champions League, lo que abriría la puerta a aceptar la oferta del valencia en búsqueda de más minutos de juego.

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