Desde que llegó Javier Aguirre al Valencia, el equipo Naranjero ha comenzado a escalar posiciones y a salir de los puestos de descenso y para la segunda mitad de la temporada estaría buscando reforzar su plantilla como Álvaro Fidalgo.
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Javier Aguirre estaría buscando contratar a Álvaro Fidalgo para el Valencia
De acuerdo con información de medios españoles, Aguirre ha solicitado a la directiva del Valencia la contratación de Fidalgo para el mercado de fichajes invernal que comenzará en enero del 2027.
Aguirre ya dirigió a Fidalgo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana, por lo que lo conoce a la perfección y buscaría llevarlo al Valencia pagando la cuota de transferencia que rondaría los 1.5 millones de euros que pediría el Real Betis por el jugador.
Fidalgo, de 29 años, llego al Betis a principios del 2026 procedente del Club América en donde conquistó tres Ligas BBVA MX y su fichaje rondó los dos millones de euros.
En el Betis, el Maguito ha tenido una participación limitada en la presente temporada disputando apenas seis partidos entre LaLiga y la UEFA Champions League, lo que abriría la puerta a aceptar la oferta del valencia en búsqueda de más minutos de juego.
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