Mientras muchos se preguntan cómo serían los cruces de la Liguilla hoy, Cruz Azul ya se enfoca en pulir detalles para buscar el bicampeonato. Sus jugadores también aprovechan el receso para mejorar su condición física y llegar en las mejores condiciones a la etapa decisiva del Apertura 2026. Christian Ebere tiene un as bajo la manga.

Así como Cruz Azul pediría 11 millones de dólares por Erik Lira, Ebere busca ganarse un lugar en el equipo de Joel Huiqui. El delantero nigeriano aprovechó la Fecha FIFA para realizar trabajos adicionales de velocidad y definición, con la intención de tener más oportunidades durante la Liguilla.

Christian Ebere Ebere perdió protagonismo en Cruz Azul (Cruz Azul)

¿Qué hizo Christian Ebere durante la Fecha FIFA?

Mientras el plantel cementero prepara su participación en los cuartos de final, Ebere decidió mantener el ritmo de trabajo por su cuenta. A través de imágenes compartidas en redes sociales, mostró ejercicios de explosividad sobre el césped y remates al arco, incluidos disparos de media distancia.

¿Cuánto costó Christian Ebere? Joel Huiqui no lo toma en cuenta y todo apunta a una salida Crédito: Instagram/@c_ebere11

El atacante intenta cambiar su situación dentro del equipo. Durante el Apertura 2026, Ebere perdió protagonismo y tuvo menos oportunidades que en sus primeros meses con La Máquina. Parte de esa reducción de minutos estuvo relacionada con la Regla de Menores, que condicionó las alineaciones y también afectó la participación de Alan Mozo.

Con la obligación reglamentaria ya cumplida, Ebere podría tener una oportunidad para recuperar terreno. Su trabajo físico y de definición apunta a convencer a Huiqui de que puede ser una alternativa importante para la ofensiva celeste.

Christian Ebere tiene un as bajo la manga para convencer a Joel Huiqui de ser titular en Cruz Azul (Foto: IG / Ebere.)

Los números de Christian Ebere en Cruz Azul

El nigeriano llegó a Cruz Azul el 6 de febrero de 2026, después de concretarse su transferencia desde el futbol uruguayo. La operación habría rondado los 1.6 millones de dólares y firmó un contrato que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2028. Durante esta temporada, sus registros en La Noria son los siguientes:

Partidos: 13.

13. Goles: 3.

3. Asistencias: 0.

0. Tarjetas amarillas: 1.

Aunque sus cifras muestran que todavía puede aportar más en ataque, Ebere tendrá la oportunidad de buscar mayor participación en la Liguilla. La preparación durante la Fecha FIFA es para convencer a Joel Huiqui en Cruz Azul.