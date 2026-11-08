Liguilla AL MOMENTO: Así quedarían los partidos por el título de la Liga BBVA MX, si HOY domingo 8 de noviembre terminara la fase regular del Apertura 2026

Solo resta una jornada por jugarse, pero la tabla general del Apertura 2026 aun puede cambiar drásticamente en la última fecha, tanto en la parte alta en donde Cruz Azul, América y Chivas se juegan el liderato general, como en los últimos equipos que accederían a la Liguilla.

Así quedaría la Liguilla AL MOMENTO

Cruz Azul vs Pachuca

América vs León

Chivas vs Santos Laguna

Toluca vs Atlas

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Chivas y Cruz Azul se enfrentarán en la cancha del Estadio Akron de Guadalajara en la última jornada del Apertura 2026 y ese partido podría modificar el liderato general, aunque también falta por conocer el resultado del encuentro del América en su visita a los Tigres.

Tijuana, Rayados, Pumas e incluso Querétaro tienen aspiraciones de colarse a la Liguilla, pero necesitan ganar sus respectivos encuentros y en algunos casos, como el de los Gallos Blancos, también requieren de una serie de combinaciones.

Santos Laguna, León y Pachuca arañan su permanencia en la Liguilla, destacando el caso de los Guerreros que comenzaron el torneo con derrotas consecutivas, pero ahora han hecho de su casa una auténtica fortaleza en donde incluso han dejado su meta en cero en los últimos cuatro enfrentamientos.

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