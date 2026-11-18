Así como muchos se preguntan qué necesita Xolos de Tijuana para jugar la Liguilla, también existe expectativa por el futuro de Gilberto Mora. El joven mediocampista mexicano ha despertado el interés de distintos clubes europeos, aunque todavía no tiene definido dónde continuará su carrera. Christian Martinoli, de TV Azteca, dio su opinión.

Mientras que Gil Mora esquiva el lujo y tiene un reloj barato, su talento ya genera comentarios entre periodistas y especialistas. Christian Martinoli habló sobre su posible llegada al futbol europeo y le dejó una recomendación: buscar un equipo donde pueda tener minutos de manera constante.

V CONCACAF NATIONS LEAGUE 2026-2027 Mexico vs Jamaica - CFV Gilberto Mora of Mexico during the Quarterfinals second leg match between Mexican National Team (Mexico) vs (and) Jamaica as part of the Concacaf Nations League 2026-2027 at National Stadium on November 17, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. (Angel Hernandez/Angel Hernandez)

Christian Martinoli cree que Gilberto Mora debe ir a un equipo mediano

Durante el programa Los Protagonistas de TV Azteca, el narrador consideró que lo más conveniente para el desarrollo del futbolista de Xolos sería incorporarse a un club de nivel intermedio en Europa, en lugar de llegar directamente a una institución de máxima exigencia.

“Si se va a Europa, ojalá vaya a un equipo mediano para que tenga chance de jugar seguido”, comentó Martinoli. El mediocampista cumplió 18 años el 14 de octubre de 2026, por lo que ya puede negociar un traspaso internacional.

Los números de Gilberto Mora

Mora ha destacado tanto con Xolos como con la Selección Mexicana. En la Copa Mundial de la FIFA 2026™ disputó 4 partidos y acumuló 216 minutos, con 76 pases completados y una precisión del 93%. También creó 5 oportunidades.

Con la Selección Sub-20 tuvo una actuación destacada en el Mundial de 2025: participó en 5 encuentros, marcó 3 goles y dio 2 asistencias. Además, fue campeón de la Copa Oro de la Concacaf 2025, torneo en el que registró 1 asistencia.

Gilberto Mora Gilberto Mora (MEXSPORT)

Los rumores de transferencia de Gilberto Mora

El nombre del mexicano ha sido relacionado con equipos como Liverpool, Barcelona, Borussia Dortmund y Benfica. Incluso circularon versiones que hablaban de una posible operación cercana a los 50 millones de dólares.

Sin embargo, no existe todavía una oferta formal ni un acuerdo cerrado con algún club europeo. Su representante, Rafaela Pimenta desmintió que la transferencia estuviera concretada.

Por ahora, Mora continúa en Xolos y se enfoca en recuperar su mejor condición física después de algunas molestias de cadera y pubalgia. Aunque ya puede negociar su salida, deberá esperar a enero de 2027 para cambiar de club. En tanto, Martinoli le recomendó a Morita priorizar un equipo que le dé minutos.