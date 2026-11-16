Así como Gilberto Mora marcó un golazo con la Selección Mexicana, ahora los aficionados de Xolos de Tijuana esperan que el joven futbolista pueda ayudar al equipo a conseguir el resultado para entrar en la Liguilla del Apertura 2026.

Mientras que Sebastián Abreu ha dejado frases célebres, el entrenador uruguayo afronta un cierre de torneo en el que su equipo depende de una victoria y de lo que suceda en otros encuentros. La derrota por 1-0 ante Necaxa complicó el panorama de los fronterizos, que llegan a la última fecha fuera de los puestos de clasificación.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Necaxa vs Tijuana Gilberto Mora of Tijuana during the 16th round match between Necaxa vs (and) Tijuana as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Victoria Stadium, on November 06, 2026 in Aguascalientes, Mexico. (Alex Avalos/Alex Avalos)

¿Qué resultados necesita Xolos de Tijuana para clasificar a la Liguilla?

Tijuana ocupa el 10º lugar con 22 puntos, los mismos que Pachuca, pero con una diferencia de goles inferior. Por eso, su primer objetivo será vencer al Atlante este viernes 20 de noviembre en punto de las 9 PM (tiempo del Centro de México) en el Estadio Caliente y ver caer a Pachuca o esperar un mal resultado de Monterrey. Estas son las posibilidades de Tijuana:

Si gana: llegará a 25 puntos. Clasificará si Pachuca no vence a Toluca o si Monterrey no le gana a Pumas.

llegará a 25 puntos. Clasificará si Pachuca no vence a Toluca o si Monterrey no le gana a Pumas. Si empata: alcanzará 23 unidades y necesitará que Pachuca y León pierdan, además de que Pumas no derrote a Rayados.

alcanzará 23 unidades y necesitará que Pachuca y León pierdan, además de que Pumas no derrote a Rayados. Si pierde: se quedará con 22 puntos y quedará eliminado matemáticamente.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Tijuana vs Santos Adonis Preciado celebrates his goal 4-1 of Tijuana. during the 14th round match between Tijuana vs (and) Santos as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Caliente Stadium, on October 25, 2026 in Tijuana, Baja California, Mexico. (Carlos Heredia/Carlos Heredia)

Los 3 partidos que Xolos debe mirar de reojo en la Jornada 17

Además de su compromiso frente al Atlante, el equipo de Sebastián Abreu estará atento a estos otros 3 partidos:

Pachuca vs. Toluca: se jugará el sábado 21 de noviembre. Es el resultado más importante para Tijuana, pues si los Tuzos no le ganan a los Diablos Rojos, una victoria de Xolos será suficiente para asegurar su clasificación.

Gilberto Mora podría perderse el último partido con Tijuana y Sebastián Abreu tendría varios problemas ante Atlante (Foto: IG / Gilberto Mora)

Santos Laguna vs. León: también será el sábado 21. Si Tijuana gana y Pachuca no consigue los tres puntos, el resultado de este partido no cambiará la clasificación de los fronterizos. En cambio, si Xolos empata, necesitará que León pierda.

Pumas vs. Monterrey: también será el sábado 21. Los universitarios tienen 21 puntos y todavía pueden llegar a 24, mientras que Rayados puede alcanzar 27. Si Tijuana no gana, necesitará que Pumas tampoco consiga los tres puntos. Si Xolos y Pachuca ganan, los fronterizos necesitarán que Monterrey no logre la victoria.