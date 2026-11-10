OFICIAL: Club América confirma que los boletos tendrán un precio más bajo para la Liguilla

La afición azulcrema podrá asistir a la Liguilla del Apertura 2026 con una tarifa especial. Club América Femenil anunció que tendrá un precio más bajo en las entradas para recibir a Toluca este miércoles 11 de noviembre a las 7 de la tarde en el Estadio Banorte, recinto que también recibirá un duelo de NFL.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver al América?

La tarifa inicial para el encuentro aparece desde 45 pesos, aunque el importe aumenta al sumar los cargos por servicio de la plataforma. Es por ello que los aficionados azulcremas podrán ir a ver a las Águilas con entradas desde 58.70 pesos, con los cargos incluidos.

América Femenil América Femenil anunció que tendrá un precio más bajo en las entradas para recibir a Toluca. (Facebook: Club América Femenil)

No obstante, también hay accesos de mayor costo. Para el acceso a Tunnel Club hay boletos de 1,291 pesos, mientras que la zona Club Banorte alcanza los 1,526 pesos. Cabe mencionar que la disponibilidad puede cambiar conforme avance la comercialización.

La preventa Banorte comenzó el 7 de noviembre y la venta general abrió un día después. La plataforma establece un límite de 8 accesos por persona y aclara que las zonas dependen de la disponibilidad. La comercialización continuará hasta agotar existencias o alcanzar la capacidad del estadio. Los seguidores pueden realizar la compra directamente en la página de Fanki para el partido.

¿Por qué América puso boletos tan baratos?

La institución explicó que tuvo que modificar el orden de las localías para los cuartos de final. El equipo disputará primero el compromiso en el Estadio Banorte y después visitará a las Diablas en el Estadio Nemesio Díez. El ajuste fue ante la falta de disponibilidad del inmueble capitalino por compromisos previamente establecidos con la NFL.

El primer enfrentamiento contra Toluca está programado para el miércoles 11 de noviembre a las 7 de la tarde en el Estadio Banorte. La vuelta quedó para el domingo 15 de noviembre, a las 9:10 de la noche en el Estadio Nemesio Díez.