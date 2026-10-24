Campeón de Champions League intensifica la búsqueda por Gilberto Mora tras la grave lesión de su jugador estrella

El mercado de fichajes de invierno en Europa promete una auténtica batalla por el futuro del talento mexicano. Tras sufrir una baja devastadora en su ataque, el Paris Saint-Germain ha fijado su radar en Gilberto Mora, la joya azteca que ha despertado el interés de la élite mundial.

Sin embargo, el conjunto parisino no tendrá el camino libre, pues deberá competir directamente con una millonaria oferta que ya prepara el Liverpool en la Premier League.

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Grave lesión de Khvicha Kvaratskhelia en la Champions League

El Paris Saint-Germain ha intensificado la búsqueda de refuerzos ofensivos tras la dolorosa baja de Khvicha Kvaratskhelia. El extremo salió lesionado a mitad de semana en su duelo de la Champions League frente al Barcelona, donde se confirmó una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Esta grave lesión lo mantendrá fuera de las canchas por un periodo cercano a los ocho meses, obligando a la directiva parisina a buscar soluciones de emergencia.

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Gilberto Mora: El objetivo de 40 millones para PSG y Liverpool

De acuerdo con el reporte del especialista en fichajes Ekrem KONUR, el mexicano Gilberto Mora figura entre los principales candidatos que baraja el actual campeón francés para cubrir esta sensible baja. El prometedor mediocampista ofensivo acaba de cumplir 18 años, el requisito indispensable que finalmente le permite firmar contratos y unirse a equipos europeos.

El PSG tiene contemplado entrar con fuerza a la carrera por su fichaje durante el próximo mercado de invierno. Sin embargo, la competencia será de alto calibre, ya que el Liverpool ha tomado la iniciativa poniendo sobre la mesa una oferta inicial de 40 millones de euros para asegurar al joven talento antes que el club parisino.

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