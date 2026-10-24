América jugará 3 partidos en 6 días en el cierre del Apertura 2026, incluido partido en Halloween

El Club América, actual líder del la Liga BBVA MX, se enfrenta a un cierre de torneo bastante exigente y con poco margen de descanso en su camino a la Liguilla del Apertura 2026.

En la recta final de la fase regular, Las Águilas tendrán una semana intensa con seis días llenos de actividad futbolística en donde recibirán tres compromisos vitales para asegurar su dominio en la tabla.

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La apretada agenda americanista comenzará el domingo 25 de octubre cuando se midan ante el Pachuca por la Jornada 14. Inmediatamente después, el miércoles 28, saldarán su partido pendiente de la Jornada 7 frente a los Xolos de Tijuana. Esta seguidilla en casa culminará con un atractivo duelo el mismo día de Halloween, el sábado 31 de octubre, fecha en que enfrentarán al Toluca por la Jornada 15.

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Jugar tres encuentros de alta exigencia en un lapso de apenas seis días obligará a gestionar de manera estratégica los minutos de toda la plantilla para evitar sobrecargas y prevenir lesiones justo antes de entrar a la fase definitiva del campeonato.

Cierre del Apertura 2026 para el América

Por si fuera poco, el calendario no da tregua y el cierre de noviembre será durísimo ante dos rivales directos. Las Águilas tendrán que visitar Ciudad Universitaria para el Clásico Capitalino contra Pumas, y concluirán el torneo regular en la complicada cancha del "Volcán" frente a los Tigres de la UANL.

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