Hijo de Fishman sale de prisión acompañado de sus abogados tras haber logrado un acuerdo reparatorio tras la muerte de El Búho

Hijo de Fishman ha salido de prisión. El luchador heredero de uno de los personajes de mayor tradición en el pancracio ha logrado su libertad luego de haber alcanzado una reparación del daño y acompañado de los promotores y el despacho de abogados quedó en libertad durante la madrugada de este viernes.

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Fishman estaba detenido y bajo investigación debido a la muerte del réferi El Búho, a quien presuntamente se le aplicó un martinete en pleno ring por lo que murió en la lona a los 75 años de edad. La promotora que llevó ese evento al Estadio de Hidalgo, conocido como El Patrón Espectáculos a través de un representante, informaron que darán una conferencia de prensa para detallar lo sucedido para de una vez terminar con tantas especulaciones sobre esa noche en la que El Búho murió.

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Por su parte, los abogados de Fishman explicaron que se alcanzó un acuerdo reparatorio con la familia de El Búho con lo que Fishman logró salir de las rejas en la que se encontraba desde la noche del miércoles.

"Para precisar que en las acciones del despacho y quienes lo integramos, se logró un acuerdo reparatorio y en la cual el señor Fishman ya está en libertad a través de un acuerdo reparatorio y la reparación del daño, por estos lamentables sucesos. No hubo la necesidad de ir más lejos en el proceso y con lo que se logra la libertad hoy", explicó el despacho Magallán, Reyes y Asociados.