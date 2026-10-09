Cuándo es el día exacto en el que Gilberto Mora puede cambiar de equipo: podría hacerlo oficial

El futuro de Gilberto Mora es un tema de interés en estas últimas semanas. Luego de su gran actuación con la Selección Mexicana durante la fecha FIFA de septiembre y octubre, el mediocampista volvió a estar en el radar de clubes europeos como sucedió con el Liverpool. Sin embargo, aún no tiene el poder de cambiar de equipo fuera de México.

Muchos aficionados se preguntan hasta cuándo Gilberto Mora jugará en suelo mexicano. Resulta que por su edad, el canterano de Xolos de Tijuana no cuenta con el aval de la FIFA para emigrar a Europa. Según el reglamento, debe ser mayor de edad para dar el salto y, teniendo en cuenta que todavía tiene 17 años, aún no puede negociar de forma oficial con ningún club fuera de México.

El día en que Gilberto Mora podrá negociar con clubes de Europa

Gilberto Mora cumplirá su mayoría de edad en este año 2026. Sus 18 llegarán el día 14 de octubre, fecha en la que el mediocampista cumple años. A partir de este día, ya estará habilitado para poder negociar con clubes provenientes de Europa, aunque cualquier movimiento deberá hacerse oficial durante el mercado de fichajes de invierno.

Gilberto Mora es elogiado por la prensa internacional|Crédito: @miseleccionmx / X

El mercado de verano cerró sus puertas durante los primeros días del mes de septiembre, por lo que Gilberto Mora deberá permanecer en Tijuana hasta el final del Apertura 2026. Mientras tanto, el joven futbolista aprovechará los meses restantes para crecer su nivel futbolístico y pensar detenidamente cuál será su mejor opción pensando en su evolución como profesional.

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Gilberto Mora es seguido por toda Europa

Clubes como el Real Madrid, Barcelona, Manchester United, entre otros, han estado monitoreando la situación del jugador mexicano durante este último tiempo. Sin embargo, ninguno de ellos avanzó formalmente.

Reportes recientes señalan que equipos como Liverpool y Arsenal estarían más avanzados en las conversaciones con el entorno de Gilberto Mora. No obstante, ni el futbolista ni Tijuana han confirmado negociaciones con otros clubes.

Distintas fuentes señalan que el precio del futbolista oscila los 20 y los 30 millones de dólares en el mercado. Por su parte, la plataforma especializada en transferencias, Transfermarkt, lo tasa en 25 millones de euros, siendo el jugador más valioso de la Liga BBVA MX.