¿Cómo comprar y cuánto valen los boletos para el partido de leyendas entre el Club América y el Atlético de Madrid?

Así como muchos se preguntan por el partido de Leyendas, los aficionados del Club América y del Atlético de Madrid ya pueden prepararse para una cita especial en Puebla. Dos equipos con figuras históricas se enfrentarán en un encuentro que reunirá a exfutbolistas reconocidos por sus trayectorias.

Mientras se lleva a cabo la Fecha FIFA en la que se juega México vs. Jamaica, también hay atención puesta en este compromiso que tendrá como escenario el Estadio Cuauhtémoc. La “Noche de Leyendas” se disputará el domingo 15 de noviembre de 2026 y contará con distintas zonas disponibles para los aficionados.

Zague en La Granja VIP (Imagen tomada de la cuenta de Instagram de Zague)

Paso a paso para comprar los boletos para el América vs Atlético de Madrid

La venta de entradas se realiza a través de Boletomóvil. Para adquirirlas, los aficionados deben seguir estos pasos:

Ingresar a Boletomovil.com y seleccionar el evento Club América Leyendas vs Atlético de Madrid Leyendas.

y seleccionar el evento Club América Leyendas vs Atlético de Madrid Leyendas. Elegir la opción “Comprar boletos”.

Seleccionar la cantidad de entradas.

Escoger la zona del estadio.

Elegir los asientos disponibles.

Ingresar un número de teléfono.

Introducir el código de verificación que llegará por WhatsApp.

Finalizar la compra.

Club América Leyendas vs. Atlético de Madrid Leyendas (Foto: BoletoMovil)

Precios de los boletos para ver el partido de Club América contra Atlético de Madrid

Los precios varían de acuerdo con la ubicación dentro del Estadio Cuauhtémoc. Detalles:

Platea Poniente: $1,284

$1,284 Platea Plus: $1,201

$1,201 Platea Oriente: $932

$932 Cabecera Norte: $750

$750 Cabecera Sur: $642

$642 Rampa Oriente: $567

Club América vs. Atlético de Madrid: Detalles del partido de Leyendas

La “Noche de Leyendas” se jugará el domingo 15 de noviembre de 2026, a las 18:00 horas del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El encuentro tendrá dos tiempos de 40 minutos y, si termina empatado, irá a penales.

Cuauhtémoc Blanco al compararse con Hugo Sánchez y esta otra leyenda: “Yo me siento mejor que ellos, pero mucho mejor” (Foto: IG Cuauhtémoc Blanco)

Por parte del América destacan estos jugadores: Cuauhtémoc Blanco, Salvador Cabañas, Luis Roberto Alves “Zague”, Oribe Peralta, Rubens Sambueza, Adolfo Ríos, Miguel Layún y Aquivaldo Mosquera.

El Atlético de Madrid tiene a estos jugadores destacados: Diego Godín, Juanfran, David Villa, Radamel Falcao y Maxi Rodríguez, entre otros.