Así como Cruz Azul fue el único equipo sin expulsados de la Liga BBVA MX varonil, en su rama femenil también busca renovar su imagen después de un torneo complicado. La directiva ya tomó una decisión para comenzar a preparar el próximo campeonato y eligió a una entrenadora española con experiencia en el Real Madrid.

Mientras se compara a los últimos entrenadores de La Máquina, Cruz Azul Femenil confirmó la llegada de Irene Ferreras, quien trabajó como auxiliar técnica en el Real Madrid y que asumirá para el Clausura 2027.

Irene Ferreras, entrenadora española con pasado en Real Madrid, llegará al Cruz Azul Femenil de la Liga MX. (Foto: IG / @ferrerascoach)

Cruz Azul Femenil contrata a la ex auxiliar técnica del Real Madrid

La apuesta de la institución cementera es Irene Ferreras, nacida en Fuenlabrada, Madrid, en 1989. La entrenadora cuenta con experiencia en diferentes clubes del futbol español y destaca su paso por el Real Madrid, donde trabajó como auxiliar técnica de Alberto Toril. También estuvo al frente de equipos como Rayo Vallecano, Valencia, Deportivo ABANCA y Granada CF.

Con el Deportivo ABANCA consiguió el ascenso a la máxima categoría del futbol español. Ahora tendrá un desafío en México: recuperar la competitividad de Cruz Azul y acercarlo a la pelea por los primeros puestos de la Liga MX Femenil.

Irene Ferreras, entrenadora española con pasado en Real Madrid, llegará al Cruz Azul Femenil de la Liga MX. (Foto: IG / @ferrerascoach)

El cronograma de llegada de Irene Ferreras a Cruz Azul

Según Vamos Azul, la entrenadora llegará esta semana a México para firmar su contrato y formalizar su incorporación al club. Su primer objetivo será preparar al plantel para el Clausura 2027. La pretemporada comenzará el 7 de diciembre, cuando las futbolistas deberán reportar para iniciar los trabajos rumbo al siguiente campeonato.

La directiva espera que la nueva conducción técnica permita modificar el rumbo del equipo. Además, la llegada de Ferreras coincide con la continuidad de María Fernanda Pons como directora deportiva, pues Víctor Velázquez decidió respaldar su gestión porque fue la que logró que la negociación con Irene no se cayera.

Cruz Azul se enfrenta a Pumas Cruz Azul se enfrenta a Pumas (Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT)

El mal momento de Cruz Azul Femenil

El Apertura 2026 terminó con un balance negativo para las Celestes. Cruz Azul quedó séptimo del Grupo A, sumó 18 puntos y registró 6 victorias y 8 derrotas. Esos números no le alcanzaron para clasificarse a la Liguilla.

El torneo también estuvo marcado por los cambios en el banquillo. Tras la salida de Israel del Real, Raúl “Potro” Gutiérrez dirigió apenas 6 partidos y después Joaquín Moreno asumió como interino para completar la campaña.