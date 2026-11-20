Chivas Rayadas del Guadalajara ya tendrían una apuesta de cara al 2027, para reforzar su delantera, y en esa ruta habrían cerrado con Xolos un acuerdo por un porcentaje de los derechos de Jesús Hernández, un atacante que está en un préstamo con el Tapatío, pero que ha causado buenas sensaciones por lo que recurren a esa instancia para seguir con la formación y eventualmente su integración a Chivas, que luego de la transferencia de Armando Hormiga González, siguen con ese hueco por tapar.

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Destaca por este jugador, Jesús Hernández que tiene 22 años y un periodo de experiencia en Europa con el Elche, escuadra en la que buscó ganarse un lugar; ese camino internacional llama la atención en la directiva por lo que no dudaron en iniciar los trabajos para tenerlo por un tiempo prolongado, y se estima que ahora el vínculo es hasta el 2029 con el Rebaño.

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¿Cuál es el valor de Jesús Hernández, el delantero que es buscado por Chivas para darle continuidad a un proyecto dentro del equipo rojiblanco?

El valor del jugador de ataque Jesús Hernández, en realidad es bajo en relación a otros elementos del futbol mexicano. De acuerdo a Transfermarkt, Hernández, de 22 años tiene un valor en el mercado de 450 mil euros.

En ese sentido, tiene el mismo valor que Ángel Sepúlveda, pero está lejos del jugador de campo más cotizado de Chivas, que es Piojo Alvarado con 12 millones de euros, seguido de Bryan González con 7.5 mde, y Santiago Sandoval, con un valor de 6.5 millones de euros, o en relación a Raúl Rangel que es el más caro de esa plantilla con 8 millones de euros.

Si Chivas, como se especula, pagó la mitad de los derechos por Jesús Hernández estará sumado a esta plantilla que tiene otros jugadores relevantes como Omar Govea, Luis Romo, Brian Gutiérrez o Piojo Alvarado

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