El mercado de fichajes comienza a tomar temperatura en La Noria, aunque no todas las versiones que circulan alrededor de Cruz Azul tienen el mismo sustento. Mientras el supuesto intercambio con Chivas por Luis Romo y Jeremy Márquez carece de una negociación confirmada, el nombre de Iker Fimbres sí aparece en el radar de La Máquina para el Clausura 2027.

El mediocampista de Monterrey es uno de los futbolistas que interesan al conjunto cementero, que ya habría sondeado las condiciones para intentar incorporarlo. Su situación en Rayados representa una oportunidad para Cruz Azul, pues el canterano ha perdido protagonismo durante el Apertura 2026 bajo la dirección de Matías Almeyda.

La versión de un posible regreso de Luis Romo a Cruz Azul, con Jeremy Márquez como moneda de cambio, surgió en medio de los movimientos que se anticipan para el próximo mercado. Sin embargo, hasta ahora no existe una operación acreditada entre ambas instituciones y desde el entorno periodístico de Chivas se ha descartado que el Guadalajara tenga intención de desprenderse de su capitán.

La búsqueda de alternativas para el mediocampo celeste también está relacionada con el futuro de Érik Lira, quien ha despertado interés del futbol europeo. Ante ese escenario, Fimbres aparece como una opción para renovar y fortalecer una zona importante de la plantilla.

El interés por el futbolista de Rayados no significa que su llegada esté cerrada. Monterrey también tiene la posibilidad de negociar sus condiciones y, en medio de las versiones sobre un intercambio por Jesús Orozco Chiquete, Cruz Azul habría dejado claro que no contempla desprenderse de su defensa para concretar la operación.

¿Quién es Iker Fimbres, el futbolista que busca Cruz Azul?

Iker Fimbres nació el 2 de junio de 2005 y es un mediocampista mexicano formado en las fuerzas básicas de Monterrey. A sus 21 años, ya conoce la exigencia del primer equipo regiomontano y cuenta con experiencia en la Liga MX.

Su proyección llamó la atención por su capacidad para incorporarse al ataque y participar en la construcción ofensiva. Sin embargo, la competencia interna y las decisiones de Almeyda redujeron considerablemente sus oportunidades durante el Apertura 2026.Cruz Azul observa esa situación y mantiene a Fimbres entre sus opciones para el siguiente semestre. La operación todavía necesita avanzar, pero su nombre ya se instaló en la agenda celeste.