Este viernes 20 de noviembre arranca la última jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y la atención estará centrada en cinco partidos que definirán los últimos lugares de la Liguilla en donde los únicos calificados son Cruz Azul, América, Chivas, Toluca y Atlas.

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Los partidos que definirán los últimos lugares de la Liguilla

Cinco equipos afrontarán la última jornada ya con el boleto a la Liguilla en mano, mientras que siete clubes se disputarán los últimos tres puestos disponibles y que actualmente están en manos de Santos Laguna, Rayados de Monterrey y el Club León.

Serán cinco los partidos en los que estarán en juego al menos un boleto de Liguilla, además del partido entre Chivas y Cruz Azul en donde estará en riesgo el liderato general del campeonato.

Xolos vs Atlante: Tijuana de una victoria ante Atlante y esperar a que Pachuca y León no ganen y que Rayados y Pumas empaten. Los Potros están eliminados.

Tijuana de una victoria ante Atlante y esperar a que Pachuca y León no ganen y que Rayados y Pumas empaten. Los Potros están eliminados. Pachuca vs Toluca: Los Tuzos necesitan la victoria y esperar a que León y Rayados no ganen. Los Diablos ya están calificados y aspiran al segundo lugar de la tabla.

Los Tuzos necesitan la victoria y esperar a que León y Rayados no ganen. Los Diablos ya están calificados y aspiran al segundo lugar de la tabla. Santos Laguna vs León: El triunfo o el empate le dan a los Guerreros su pase a la Liguilla y en caso de derrota esperar a que Pachuca no gene. La Fiera necesita ganar y en caso de derrota esperar a que Pachuca, Tijuana y Pumas no ganen.

El triunfo o el empate le dan a los Guerreros su pase a la Liguilla y en caso de derrota esperar a que Pachuca no gene. La Fiera necesita ganar y en caso de derrota esperar a que Pachuca, Tijuana y Pumas no ganen. Pumas vs Rayados: Los Universitarios necesitan la victoria y esperar a que Pachuca, Tijuana y León no ganen. El Monterrey necesita la victoria y en caso de empate esperar a que León, Pachuca y Tijuana no genen.

Los Universitarios necesitan la victoria y esperar a que Pachuca, Tijuana y León no ganen. El Monterrey necesita la victoria y en caso de empate esperar a que León, Pachuca y Tijuana no genen. Querétaro vs Necaxa: Los Gallos aun tienen mínimas aspiraciones de Liguilla, pero necesitan ganar por la mayor cantidad de goles posibles para revertir su diferencia negativa y esperar a que León, Pachuca, Tijuana y Pumas no sumen puntos. Los Rayos están eliminados.

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