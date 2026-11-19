Neymar Júnior sigue dando de qué hablar pese a estar alejado de los principales focos de Europa. El crack brasileño fue vital para que Santos consiguiera un triunfo por 1-0 sobre Coritiba en condición de visitante, partido correspondiente a la fecha 35 del Brasileirão. Gabriel Barbosa, también conocido como ‘Gabigol’, fue el autor del único tanto, pero el ex Barcelona se llevó todas las miradas.

Neymar regresó a la titularidad luego de dos fechas de suspensión por haberse tapado la boca al hablar durante un partido y fue determinante durante los 90 minutos. Además de haber sido clave en la jugada que terminó en gol de ‘Gabigol’, el delantero dejó destellos de futbolista top mundial con sus regates e impresionó a todos con su destacado rainbow flick o también conocido como ‘arcoiris’.

Con 34 años, Neymar lidera a un Santos que busca meterse en la próxima Copa Libertadores y deja en claro que aún tiene mucho por dar en el futbol profesional.

Neymar Jr em noite de... Neymar Jr! 🌟 https://t.co/9E3iuUXq43 — Santos FC (@SantosFC) November 19, 2026

¿Cómo fue el triunfo de Santos sobre Coritiba?

Santos tuvo que esperar hasta el tiempo agregado para llevarse los tres puntos del Estadio Couto Pereira. Los dirigidos por Cuca avisaron desde los primeros minutos con un pase de Philippe Coutinho que dejó a ‘Gabigol’ mano a mano con Pedro Rangel, pero el arquero de Coritiba se quedó con el remate. Neymar también estuvo cerca de abrir el marcador antes del descanso con un disparo que pasó a un costado del arco.

Coritiba adelantó sus líneas en el segundo tiempo y obligó a Diógenes a intervenir en más de una ocasión. Sin embargo, cuando todo apuntaba a un empate, Neymar entró al área por izquierda y sacó un disparo cruzado que Pedro Rangel alcanzó a desviar. El rebote le quedó a ‘Gabigol’, quien mandó el balón al fondo de las redes. La jugada se invalidó en un principio por fuera de juego, pero el VAR revisó la acción y el árbitro dio por bueno el gol.

Con este triunfo, Santos llegó a 50 puntos y subió de manera provisional al octavo lugar del Brasileirão, justo en la recta final de su pelea por un boleto a la próxima Copa Libertadores.

Neymar Júnior Neymar durante el triunfo de Santos sobre Coritiba (X: @SantosFC)

Cuca, entrenador de Santos, elogió el nivel de Neymar en Brasil

“Cuando tiene una semana completa de entrenamiento es increíble. Cuando se entrena bien, uno confía en que va a jugar bien. Llegó bien entrenado al partido contra Fluminense, luego estuvo fuera dos o tres partidos y volvió a entrenarse bien. Tuvo dedicación, fue de los primeros en llegar, se está cuidando”, comenzó diciendo el DT en conferencia de prensa.

“Me siento privilegiado de poder comandar a un jugador con su calidad y compromiso. Sin duda es un jugador que la gente tiene que aprovechar en este final de su carrera. No sé cuánto tiempo más va a jugar. Es uno de los últimos, sino el último gran ídolo en actividad y en un muy buen nivel, lo cual es bueno para todos”, cerró.