Este jueves 19 de noviembre arrancó la actividad de la Copa Mundial de la FIFA Sub 17 de Qatar 2026 en donde las Selecciones de Francia y Argentina, favoritas para coronarse campeonas, tuvieron su primer día de actividad con resultados que sorprendieron.

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Resultados del Mundial Sub 17 del jueves 19 de noviembre

Francia 3-1 Haití

3-1 Haití Nueva Caledonia 0-1 Ecuador

Corea del Sur 3-0 Uganda

3-0 Uganda Arabia Saudita 2-3 Uruguay

Mozambique 4-0 Dinamarca

4-0 Dinamarca Qatar 2-0 Panamá

2-0 Panamá Argentina 0-2 Australia

Egipto 1-2 Grecia

La Selección de Australia sorprendió a Argentina, una de las favoritas para llevarse el título de la categoría, tras imponerse por 2-0 en uno de los resultados sorprendentes de la fecha inaugural del torneo.

That's a wrap on #U17WC day one ☝️ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 19, 2026

Mozambique también dio la campanada con una victoria de 4-0 sobre Dinamarca, mientras que Francia hizo valer los pronósticos con triunfo frente a los haitianos, entre los resultados más destacados del día.

Por su parte, la Selección Mexicana tendrá que esperar hasta el sábado 21 de noviembre para entrar en actividad cuando se enfrente a su similar de Rumanía en punto de las 9:30 horas, tiempo del centro de México.

Partidos del viernes 20 de noviembre del Mundial Sub 17

Bélgica vs Vietnam

Cuba vs Tayikistán

Mali vs Nueva Zelanda

España vs China

Italia vs Jamaica

Senegal vs Croacia

Costa de Marfil vs Uzbekistán

Fiyi vs Marruecos

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