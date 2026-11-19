Este jueves 19 de noviembre arrancó la actividad de la Copa Mundial de la FIFA Sub 17 de Qatar 2026 en donde las Selecciones de Francia y Argentina, favoritas para coronarse campeonas, tuvieron su primer día de actividad con resultados que sorprendieron.
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Resultados del Mundial Sub 17 del jueves 19 de noviembre
- Francia 3-1 Haití
- Nueva Caledonia 0-1 Ecuador
- Corea del Sur 3-0 Uganda
- Arabia Saudita 2-3 Uruguay
- Mozambique 4-0 Dinamarca
- Qatar 2-0 Panamá
- Argentina 0-2 Australia
- Egipto 1-2 Grecia
La Selección de Australia sorprendió a Argentina, una de las favoritas para llevarse el título de la categoría, tras imponerse por 2-0 en uno de los resultados sorprendentes de la fecha inaugural del torneo.
Mozambique también dio la campanada con una victoria de 4-0 sobre Dinamarca, mientras que Francia hizo valer los pronósticos con triunfo frente a los haitianos, entre los resultados más destacados del día.
Por su parte, la Selección Mexicana tendrá que esperar hasta el sábado 21 de noviembre para entrar en actividad cuando se enfrente a su similar de Rumanía en punto de las 9:30 horas, tiempo del centro de México.
Partidos del viernes 20 de noviembre del Mundial Sub 17
- Bélgica vs Vietnam
- Cuba vs Tayikistán
- Mali vs Nueva Zelanda
- España vs China
- Italia vs Jamaica
- Senegal vs Croacia
- Costa de Marfil vs Uzbekistán
- Fiyi vs Marruecos
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