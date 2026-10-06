Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Construyen nuevo estadio que reduce 30% del ruido, pantalla LED de 400 metros cuadrados y tiene más capacidad que el BBVA, Akron y el Jalisco

Este estadio tendrá una renovación histórica casi duplicando la capacidad actual

El Campín.jpeg
|SENCIA

Escrito por: Francisco Fernández

El Estadio Nemesio Camacho El Campín de la Ciudad de Bogotá, Colombia, tendrá una renovación histórica que incluye una ampliación de su capacidad, además de techo retráctil y la posibilidad de albergar eventos tanto deportivos como de espectáculos para convertirlo en uno de los escenarios más importantes de América Latina.

Te puede interesar: Representó a México en 2 Mundiales, un GIGANTE de Argentina lo lleva para revolucionar al equipo y lo “echan” a meses de su llegada

Estados Unidos vs México | Resumen y Goles | Highlights | AMISTOSO | SEPTIEMBRE 2026

Estadio El Campín de Bogotá sufrirá histórica remodelación y ampliación

Los trabajos de remodelación de Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá comenzaron el pasado miércoles 30 de septiembre y entre las principales novedades que tendrá el inmueble destaca la ampliación de 39 mil a 60 mil espectadores, informó el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán.

El nuevo Campín tendrá una capacidad superior a estadios de la Liga BBVA MX como el BBVA de Monterrey, El AKron o el Jalisco de Guadalajara, convirtiéndolo en uno de los más grandes de Latinoamérica.

Además de tener un escenario para los grandes eventos deportivos de Colombia, también se busca que este estadio pueda albergar importantes espectáculos como conciertos con una cubierta retráctil que cubrirá por completo a los asistentes.

El alcalde Galán prometió que la visibilidad de este renovado estadio será la mejor de Colombia y destacó la tecnología que será implementada par su renovación y para las condiciones que resultarán en su mejora.

El ingreso a su interior será con reconocimiento facial, además de que se aumentarán el espacio para los camerinos y mejores iluminación e instalaciones sanitarias.

De acuerdo con las proyecciones del alcalde Carlos Fernando Galán, el nuevo y renovado estadio de El Campín quedará listo para finales del 2028.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Rafa Márquez habla sobre el Tala Rangel y sus errores vs Estados Unidos

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

LIVE NOCTURNO MÉXICO VS CHILE.png

LIVE Nocturno desde los Ángeles previo a México vs Chile | Selección Azteca

Ver en vivo
8:40 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
6 OCT
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
6 OCT
LIVE PREVIO MÉX VS CHI.png

LIVE Previo México vs Chile | Selección Azteca

6:55 p. m.
6 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
6 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
7 OCT
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
7 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
7 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
8 OCT
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
8 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
8 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
9 OCT
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
9 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
9 OCT