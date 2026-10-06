Construyen nuevo estadio que reduce 30% del ruido, pantalla LED de 400 metros cuadrados y tiene más capacidad que el BBVA, Akron y el Jalisco

El Estadio Nemesio Camacho El Campín de la Ciudad de Bogotá, Colombia, tendrá una renovación histórica que incluye una ampliación de su capacidad, además de techo retráctil y la posibilidad de albergar eventos tanto deportivos como de espectáculos para convertirlo en uno de los escenarios más importantes de América Latina.

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Estadio El Campín de Bogotá sufrirá histórica remodelación y ampliación

Los trabajos de remodelación de Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá comenzaron el pasado miércoles 30 de septiembre y entre las principales novedades que tendrá el inmueble destaca la ampliación de 39 mil a 60 mil espectadores, informó el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán.

El nuevo Campín tendrá una capacidad superior a estadios de la Liga BBVA MX como el BBVA de Monterrey, El AKron o el Jalisco de Guadalajara, convirtiéndolo en uno de los más grandes de Latinoamérica.

Además de tener un escenario para los grandes eventos deportivos de Colombia, también se busca que este estadio pueda albergar importantes espectáculos como conciertos con una cubierta retráctil que cubrirá por completo a los asistentes.

"Recogimos la petición ciudadana. Sencia nos ha presentado una propuesta que va a llevar a que el estadio El Campín Nuevo tenga más de 60.000 espectadores. Eso va a permitir que Bogotá pueda ser la sede de grandes eventos deportivos de talla mundial, obviamente, y también de… pic.twitter.com/a2CALVt5uT — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) September 30, 2026

El alcalde Galán prometió que la visibilidad de este renovado estadio será la mejor de Colombia y destacó la tecnología que será implementada par su renovación y para las condiciones que resultarán en su mejora.

El ingreso a su interior será con reconocimiento facial, además de que se aumentarán el espacio para los camerinos y mejores iluminación e instalaciones sanitarias.

De acuerdo con las proyecciones del alcalde Carlos Fernando Galán, el nuevo y renovado estadio de El Campín quedará listo para finales del 2028.

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