ÚLTIMA HORA: Rafa Márquez habla sobre el Tala Rangel y sus errores vs Estados Unidos

La noche del sábado en Glendale, Arizona, Raúl “Tala” Rangel vivió una de las actuaciones más complicadas de su etapa con la Selección Mexicana. El arquero quedó señalado en dos de los tres goles que Estados Unidos marcó para derrotar a México, una actuación que rápidamente se trasladó de la cancha a las redes sociales.

Los errores frente al arco estadounidense provocaron críticas contra el guardameta, pero en el interior de la Selección Mexicana la lectura es distinta. Rafa Márquez salió este lunes en defensa de Rangel y dejó claro que la actuación en Arizona no cambia la confianza que existe en el arquero.

“Con Tala hay plena confianza, sabemos lo que nos puede dar. Cualquiera se puede equivocar, obviamente, así que no tengo ningún problema con eso”, afirmó Márquez en la conferencia previa al juego contra Chile, que cierra la primera ventana de amistosos bajo las órdenes del nuevo estratega tricolor.

¡Plena confianza! 🙌⚽ Rafa Márquez respalda al Tala Rangel a pesar de los errores contra Estados Unidos. 🔴EN VIVO: https://t.co/OAvWaWVFgr #LaNuevaEra #MiSelecciónAzteca https://t.co/YijfBfjG47 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 6, 2026

Tala Rangel buscó ayuda para mejorar

Márquez incluso reveló que Rangel buscó al cuerpo técnico durante los últimos días para hablar sobre lo ocurrido y encontrar herramientas que le permitan corregir sus fallas.

“Él estos días vino con nosotros a hablar para ver cómo le podemos ayudar a mejorar. Eso habla de que reconoce que no fue su mejor actuación”, explicó.

El técnico mexicano tampoco quiso cargar toda la responsabilidad sobre el arquero. Para Márquez, la derrota ante Estados Unidos fue un problema colectivo y no una actuación que deba atribuirse exclusivamente a Rangel.

“Fue un mal día para todos nosotros y todos nos equivocamos, así que hay plena confianza en él”, sentenció Márquez.

La postura del cuerpo técnico apunta a darle continuidad al guardameta y trabajar sobre los detalles que quedaron expuestos en Arizona. Mientras las críticas continúan en redes sociales, dentro de la Selección el mensaje hacia Tala Rangel es de confianza.