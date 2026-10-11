La frase de LeBron James sobre sus decisiones en la NBA: “No puedes tener miedo de fracasar, es la única forma en la que triunfas”

Para muchos expertos LeBron James ya ha superado la marca de distintas leyendas de este deporte y, por consiguiente, es considerado el mejor basquetbolista en la historia de la NBA, superando a otros monstruos de esta disciplina como lo son Michael Jordan y Kobe Bryant.

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A pesar de ello, el Rey LeBron también es un jugador que ha polarizado miles de comentarios entre quienes lo apoyan y lo critican por la personalidad que suele demostrar tanto dentro como fuera del campo. Y, en función a esto, han surgido algunas frases que hablan de cómo es realmente.

¿Cuál es la frase más icónica de LeBron James respecto a su etapa en la NBA?

Existe una frase dicha por LeBron James con la cual el jugador de la NBA intenta explicar parte de las decisiones que ha tomado en su etapa como profesional, misma que es la siguiente: “No puedes tener miedo de fracasar, pues esta es la única forma en la que triunfas”.

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Con esta frase, LeBron James intenta decir que los fracasos siempre formarán parte de la vida de las personas, y más de aquellas que están en un ámbito profesional. Sin embargo, más allá de alejarse de estos, lo importante es buscar superarlos y, en consecuencia, aprender de ellos.

¿Cuáles son los récords y títulos más importantes en la historia de LeBron James?

LaBron James entrará por siempre en la historia de la NBA luego de haber sumado, hasta ahora, un total de cuatro títulos siendo fundamental en cada uno de ellos. Dos de estos se dieron con el Heat de Miami en los años 2012 y 2013, mientras que los restantes fueron con los Cavaliers de Cleveland en 2016 y los Lakers de Los Ángeles en 2020.

Por si esto fuera poco, el norteamericano también presume haber conquistado tres medallas de oro olímpicas en su carrera. Además, también es el máximo anotador histórico de la NBA y el único elemento en haber ganado el MVP de una final con tres equipos distintos.